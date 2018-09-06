"Müzik terapi" uyku bozuklukları için umut ışığı oldu

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk ile Almanya'da yaşayan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski tarafından zeka geriliği olan bir çocuğun uyku problemini çözmek için yürütülen ve başarılı sonuçlar verdiği belirtilen müzikle terapi çalışması verileri uluslararası sağlık dergisinde makale olarak yayımlandı.

Aynı zamanda Edirne Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine Almanya'da yaşayan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski'yle yapılan bilimsel çalışmanın uyuyamama ve düzensiz uyku sorunları olan çocuklar için umut ışığı olduğunu söyledi.

Öztürk, yaptıkları çalışmada, ilaç kullanılmadan sadece müzik terapiyle, uyku bozukluğu sorunu yaşayan zeka geriliği bulunan çocuğun uyku düzeninin normale döndüğünü yapılan çalışmadan elde edilen verilen bilimsel olarak Sleep Medicine adlı uluslararası dergide yayına kabul edildiğini aktardı.

8 yaşında zeka geriliği bulunan bir çocuk üzerinde yapılan çalışmanın başarılı sonuçlar verdiğini anlatan Öztürk, "Zeka geriliği bulunan çocuklarda uyku sorunları ile başa çıkmak için çoğunlukla ilaç tedavisi tercih edilmektedir. Bunlar arasında melatonin, uyku ilaçları ve sedatif ilaçlar sayılabilir. Geceleri uyku uyuyamama ve düzensiz uyku şikayetleriyle getirilen 8 yaşındaki bu hastamızda ilk defa müzik terapi uygulaması ile hiç ilaç kullanmadan uyku düzenini sağlamak mümkün oldu." diye konuştu.