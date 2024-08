Müzik tutkunlarının favorisi! Gürültü önleyici özelliğiyle öne çıkan kulaklıklar

Piyasada onlarca farklı model bulunması doğru kulaklığı seçmeyi zorlaştırsa da fiyat, ses kalitesi ve pil ömrü gibi faktörler, kulaklık tercihlerinde büyük rol oynuyor. Bir kulaklıkta dışarıdaki gürültüyü etkin bir şekilde engelleyerek ses kalitesinden ödün vermemesi ve dinlediğiniz müziğin, podcast'in ya da izlediğiniz filmdeki her bir detayı en net şekilde duymayı sağlaması büyük önem taşıyor. Bunun için kullanıcılar arasında yüksek puan alan ve performansıyla kendini kanıtlayam 10 gürültü önleyici kulak üstü kulaklığı sizler için derledik. Hazırsanız içeriğe geçelim!

1. Müzik tutkunlarının favorisi: Sony WH-CH520 Bej Kablosuz Kulaklık

Yoğun tempoda, işe gidip gelirken ya da ofiste odaklanmak isterken aktif gürültü önleme (ANC) işlevi sayesinde dış dünyanın sesini tamamen kısarak sadece müziğin keyfini çıkarabileceğiniz Sony WH-CH520 Bej Kablosuz Kulaklığın Bluetooth bağlantısıyla kablolara veda ederken 50 saatlik pil ömrü ile de şarj derdi olmadan uzun süre müzik dinleyebilirsiniz. Hızlı şarj ise pili bittiğinde bile sizi yalnız bırakmaz; sadece 3 dakikalık şarjla 1,5 saat daha dinleme yapabilirsiniz. Bunun yanında, kulaklığın rahat kafa bandı ve yumuşak kulak yastıkları, uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunar. Ayrıca, Sony Headphones Connect uygulamasıyla da sesi kişisel zevkine göre ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Sony WH-CH520 kullanıcıları, kulaklığın gürültü önleme özelliğinin ne kadar etkili olduğundan bahsediyor. Çalışırken ya da toplu taşımada müziğe tamamen odaklanabilmenin keyfini çıkaranlar kulaklığın pili konusunda da oldukça memnunlar; uzun süreli pil ömrü ile kesintisiz müzik dinlediklerini belirtiyorlar. Hızlı şarj işlevi ise acil durumlarda hayat kurtarıcı olarak nitelendiriliyor.

2. Dışarının karmaşasından izole olun: Sennheiser HD 450BT Siyah Kablosuz Bluetooth ANC Kulak Üstü Kulaklık

Sennheiser HD 450BT, dış dünyanın gürültüsünden tamamen uzaklaşmak ve müziğe odaklanmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Seyahat ederken veya toplu taşımada aktif gürültü engelleme özelliği ile tüm dikkat dağıtıcı seslerden kurtulup sadece müziğin keyfini sürebilirsiniz. 30 saatlik uzun pil ömrü ile gün boyu kesintisiz müzik dinlemeyi mümkün kılan kulaklık, Bluetooth 5.0 bağlantısı ve yüksek kaliteli ses codec'leri (AAC, AptX) ile de kablosuz ses deneyimini zirveye taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Sennheiser HD 450BT'nin özellikle aktif gürültü engelleme performansından çok memnun. Her türlü kalabalık ortamda müzik dinlerken dış seslerin tamamen kaybolduğunu belirten kullanıcılar aynı zamanda kulaklığın sağlam ve şık tasarımı da beğeniyor. Pil ömrü ise kullanıcılar için büyük bir artı; şarj etmeye ihtiyaç duymadan uzun süre kullanabilmeleri ve hızlı şarj fonksiyonu ise pek çok kişinin hoşuna gidiyor.

3. Uzun süreli kullanımda bile yüksek performans veren: Runolim Mikrofonlu Siyah Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Runolim Mikrofonlu Siyah Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık, hareket halindeyken müzik dinlemeyi sevenler için ideal bir seçenek. Gelişmiş hibrit aktif gürültü önleme teknolojisi ile dış ortam seslerini %95 oranında azaltarak saf müzik keyfi yaşatan kulaklık, Hi-Fi ses kalitesi ve dahili HD mikrofonları ile hem müzik dinlemeyi hem de sesli asistan kullanmayı oldukça keyifli hale getiriyor. 70 saatlik oynatma süresi ise şarj derdi olmadan uzun süre çalıştırma sağlarken Bluetooth 5.3 teknolojisi ise hızlı ve kararlı bir bağlantı sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Runolim kulaklığın gürültü önleme performansını oldukça etkileyici buluyor. Kalabalık ortamlarda bile müziğin keyfini çıkarabildiklerini belirtenler kulaklığın pil ömrünün uzunluğunu da büyük bir artı olarak öne çıkararak günlerce şarj etmeden kullanabildiklerini vurguluyorlar. Ayrıca, kulaklığın konforlu yapısı ve Bluetooth bağlantısının stabil olması da beğenilen diğer özellikler arasında yer alıyor.

4. Kesintisiz müzik keyfi her zaman sizinle: JBL Tune770BTNC Siyah Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Müziği her an yanında taşımak isteyenler için tasarlanan JBL Tune770BTNC modelinin aktif gürültü engelleme işlevi sayesinde dış seslerden uzaklaşıp müziğin içine dalabilirsiniz. 70 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özelliği ile gün boyu kesintisiz müzik keyfi veren kulaklık, Bluetooth 5.3 teknolojisi ile kablosuz özgürlüğün tadını çıkarmanıza olanak tanıyor. Hafif ve ergonomik tasarımıyla da uzun süre taksanız bile rahatlığı garanti ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

JBL Tune770BTNC kullanıcıları, kulaklığın pil ömrünün uzunluğunu ve gürültü engelleme performansını çok beğeniyor. Uzun yolculuklarda veya günlük kullanımda şarj sorunu yaşamadan müzik dinleyebilmeyi büyük bir avantaj olarak belirtenler, derin bas ve net yüksek seslere sahip olmasıyla kulaklığın ses kalitesini oldukça başarılı buluyor. Hafif ve kulakları ağrıtmayan yapısı ise kulaklığın sevilen diğer yönlerinden biri.

5. Zengin ses deneyimi: Soundcore by Anker Space One Beyaz Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Soundcore by Anker Space One, tamamen müziğe odaklanmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Gelişmiş gürültü engelleme teknolojisi ile dış dünyayı tamamen kapatarak müziğin içinde kaybolmayı sağlayan kulaklık, 40 mm dinamik sürücüleri ve Hi-Res kablosuz ses desteği ile detaylı ve zengin bir müzik deneyimi sunar. 40 saatlik ANC çalma süresi ile uzun yolculuklarda bile kesintisiz müzik keyfi veren kulaklık, ayrıca, konforlu ve zarif tasarımı ile uzun süreli çalıştırmalarda bile ağrı yaşatmaz.

Kullanıcılar ne diyor?

Tren ve uçak gibi yolculuklarda ya da kalabalık ortamlarda bile dış seslerin neredeyse tamamen kaybolduğunu belirten Soundcore by Anker Space One kullanıcıları, kulaklığın gürültüyü engelleme performansını başarılı buluyor. Ses kalitesi de kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmiş; özellikle basların güçlü olduğu vurgulanmış. Aynı zamanda, pil ömrü konusunda da büyük bir memnuniyet var; uzun süre şarj etmeden kullanılabilmesi kullanıcılar tarafından çok takdir ediliyor.

6. Her anınızda kolaylık yaratan: Bowers & Wilkins PX7 S2e Orman Yeşili Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Orman Yeşili rengiyle herkesin beğenisini toplayan Bowers & Wilkins PX7 S2e, müzik deneyimini bir üst seviyeye taşıyan özel bir kulaklık. 24-bit işleme teknolojisi ve 40 mm açılı sürücüleri ile kristal netliğinde ses kalitesine sahip kulak üstü kulaklığın gelişmiş gürültü azaltma fonksiyonu sayesinde dış dünyadan tamamen izole olabilir ve sadece müziğinizle baş başa kalabilirsiniz. 30 saatlik pil ömrü ile sizi yarı yolda bırakmayan kulaklık, şık ve can acıtmayan tasarımı ile uzun kullanımlarda bile ağrı vermez.

Kullanıcılar ne diyor?

Estetik tasarımının yanında müzikteki tüm detayları en ince ayrıntısına kadar duyabildiklerini belirten Bowers & Wilkins PX7 S2e kullanıcıları, kulaklığın ses kalitesini çok seviyorlar. Kulaklığın dış ortam seslerini tamamen ortadan kaldıran gürültü azaltma özelliği de oldukça etkili bulunuyor. Pil ömrü konusunda da pek çok kişi, uzun yolculuklarda bile kesintisiz müzik dinleyebildiklerini ifade ediyor.

7. Günlük yaşam için uygun bir model arayanlara: Philips TAH4105 Mikrofonlu Kablolu Mavi Kulak Üstü Kulaklık

Philips TAH4105, her yolculuğunuzda yanınızda olacak bir kulak üstü kulaklık. Yumuşak ve ayarlanabilir kafa bandı ile kulak yastıkları, uzun süreli kullanımda bile rahatlık yaratıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ile dış dünyanın seslerini geride bırakarak podcast'teki konuşmalara ve müziğin ritmine kendinizi bırakabileceğiniz kulak üstü kulaklığın kablolu tasarımı ise her an stabil ve yüksek kaliteli ses deneyimi yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Philips TAH4105 kullananlar, kulaklığın konforunu ve ses kalitesini övüyor. Özellikle bas ve gürültü engelleme fonksiyonunun oldukça etkili bir birleşime sahip olduğunu belirtiyorlar. Video görüşmeleri için ideal bir yapısı bulunduğunu belirten kullanıcılar, kulaklığın fiyat-performans açısından da oldukça iyi bir tercih olduğunu söylüyor.

8. Üst seviye kalite: Beats Studio Pro Kum Taşı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Beats Studio Pro Kum Taşı, müzik ve telefon görüşmeleri için zengin bir ses deneyimi sunan üst düzey bir kulaklık. Aktif gürültü önleme (ANC) ve şeffaf mod arasında geçiş yaparak sadece duymak istediğiniz seslere odaklanabileceğiniz kulaklığın kişiselleştirilmiş uzamsal ses teknolojisi ve dinamik kafa izleme özelliğiyle 360 derece büyüleyici bir ses dünyasına adım atabilirsiniz. 40 saate kadar uzun pil ömrü ve 10 dakikalık şarjla 4 saat dinleme süresi sunan Beats marka kulaklık, uzun yolculuklar için ideal. Üstelik, Apple ve Android cihazlarla kolayca eşleşebilir ve Class 1 Bluetooth'un daha geniş bağlantı alanı ile kablosuz özgürlüğün tadını çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Beats Studio Pro'nun ses kalitesini ve gürültü önleme özelliklerini övgüyle karşılıyor. Özellikle de kulaklığın fiyat performans olması ve şık tasarımı kullanıcılar tarafından beğenilen diğer özellikler arasında. ANC ve şeffaf modların etkili çalıştığı, bu sayede dış sesleri istendiğinde tamamen kesebildiği belirten kullanıcılar, Beats Studio Pro'nun kendi bandında en iyi kulaklıklardan biri olduğunu söylüyor.

9. Sınırsız dinleme deneyimi için: Urbanista Güneş Enerjili Gece Siyahı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Urbanista, dünyanın ilk kendinden şarjlı kablosuz kulaklığı olarak dikkat çekiyor. Güneş enerjisiyle şarj olabilen kulaklık, doğal ve yapay ışık kaynaklarından enerji alarak kesintisiz bir müzik deneyimi veriyor. Hibrit gürültü önleme özelliği, arka plan gürültüsünü minimize ederken ortam ses modu ise önemli sesleri kaçırmamanızı sağlıyor. 80 saatlik pil ömrü ve minimalist tasarımı ile Urbanista kulaklık, hem konfor hem de performansı bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Urbanista kullananlar, bu kulaklığın güneş enerjisiyle şarj olabilme fonksiyonunu övüyor. Kullanıcılar, Akustik açıdan ses kalitesinin çok iyi olduğunu ve bunun yanında hem çekici bir tasarıma hem de malzemelerinin sağlam olduğundan bahsediyor. Gürültü önleme teknolojisinin ise şehir içinde veya seyahatlerde çok işe yaradığına dikkat çekiyorlar.

10. İş hayatında yüksek konsantrasyon arayanların vazgeçilmezi: Logitech H390 Mikrofonlu Siyah Kablolu Kulak Üstü Kulaklık

Logitech H390, bilgisayar başında uzun saatler geçirenler için mükemmel bir kulaklık. İster iş görüşmeleri yapın ister oyun oynayın, bu kulaklık her zaman net ve kaliteli ses veriyor. Aktif gürültü iptali sayesinde arka plandaki gürültü ve ses kalabalığını engelleyen ve sadece sizin sesinizi karşı tarafa ileten kulaklığın süngerli başlığı ve kulak dolguları, uzun çalışma saatlerinde bile rahatlık yaratır. Ayrıca, kablo üzerindeki kontrolleri ile sesi kolayca ayarlayabilir ve mikrofonu kapatabilirsiniz, Chromebook uyumluluğu da cabası!

Kullanıcılar ne diyor?

Logitech H390 kullanıcıları, kulaklığın dijital stereo ses kalitesinden ve gürültü engelleyen mikrofon özelliğinden oldukça memnun. Ofis ortamında veya evden çalışırken görüşmelerin ne kadar net geçtiğini vurgulayan kullanıcılar, kulaklığın konforlu yapısından da övgüyle bahsediyorlar. Bunun yanında kulaklığın fiyat/performans açısından da oldukça başarılı bulunduğunu belirtiyorlar.

