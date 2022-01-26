Müzik tutkunu sevgiliye, eşe alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgililer Günü, aşkınızı ifade etmek için en ideal zamanlardan biri. Sevgiliniz ya da eşiniz için yapacağınız romantik bir jest, ilişkinizi de güçlendirir. Siz de Sevgililer Günü'nde hayatınızdaki o en özel kişiyi mutlu etmek istiyorsanız güzel bir hediye ile onu şımartabilirsiniz. Yazımızı inceleyerek sevgiliniz için en ideal hediyeyi tek tıkla satın almaya ne dersiniz?

1. Benzersiz bir müzik deneyimi sunan Sony WF-XB700 Kablosuz Kulaklık

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Müzikten vazgeçemeyen sevgilisine hediye arayanların bakması gereken ilk ürünler arasında yer alan Sony WF-XB700 Kablosuz Kulaklık, sesli asistan uyumu sayesinde akıllı telefona bağlanarak komut vermeye yardımcı olur. Dahili mikrofon özelliğiyle sevgilinizin telefonu cebinden çıkarmadan gelen aramalara cevap vermesine olanak verir. IPX4 sınıfındaki ürün, suya karşı dayanıklı olduğu için spor yaparken rahatlıkla kullanılabilir. Ürün, ergonomik tasarımıyla kulak içinde üç yere temas ederek kulağa tam olarak oturur. Böylece eşsiz bir müzik deneyimi sunar. Şarj kutusuyla 18 saate kadar müzik dinleme keyfi sunan ürün, 10 dakikalık şarj ile 60 dakika kullanılabilir.

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2. Şık duruşu ile Zenon Dekor Pikap Sehpası

Müzikten vazgeçemeyen eşinize Sevgililer Günü'nde ne alacağınıza karar vermediniz mi? Zenon Dekor Pikap Sehpası, sizi bu dertten kurtarabilir. Gürgen ağacından yapılan ayaklar üzerine MDF eklenerek elde edilen ürün, ortama şıklık katar. Sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunan pikap sehpası, yere sağlam basan ayakları sayesinde sallanmaz. Böylece sehpanın üzerindeki eşyaların düşmesini engeller. Üst kısımda gramofon yeri bulunan ürün, yan kısımda ise plakları koymanız için gerekli alanı sağlar. Orta kısımda bulunan bölüm ise aksesuarları yerleştirme olanağı sunar.

3. Klasik sevenler için Mikado MN-P235 Voyager Pikap

Geçmişle günümüzü birleştiren bir ürün arayanların tercih edebileceği Mikado MN-P235 Voyager Pikap ile hem plak çalınabilir hem USB sayesinde müzik dinlenebilir. Şık tasarımıyla evlere hoş bir görünüm kazandıran ürün, müzik dinleme keyfini ikiye katlar. Ürünün cam kapağı, pikabın kullanılmadığı zamanlarda toz almasını ve kirlenmesini önler. Nostaljiyi seven sevgilinizin bayılacağı pikap, berrak ses kalitesiyle mükemmel bir müzik deneyim yaşatır. Kulaklık girişi sayesinde özellikle geceleri başkalarını rahatsız etmeden müzik dinleme imkanı verir. Bluetooth ile bağlantı şansı sunan pikaba akıllı cihazlarla erişim sağlanabilir. Ayrıca ürüne hafıza kartıyla da müzik aktarımı yapılabilir.

4. Müziği her anında yaşayan sevgiliniz için Ultimate Ears Wonderboom Hoparlör

Müzik tutkunu sevgilinize hediye edebileceğiniz ürün önerilerimizde sırada Ultimate Ears Wonderboom Hoparlör var. Kompakt yapısıyla sevgilinizin istediği yere götürebileceği ürün, su geçirmez. Bu sayede sevgiliniz hoparlörü deniz kenarı, havuz başı ve dış ortamlarda rahatlıkla kullanabilir. Net ses kalitesi ve güçlü baslarıyla istediği yerde parti vermesini sağlayacak hoparlör, Bluetooth bağlantısı sayesinde onu kablo derdinden kurtarır. Çift hoparlörlü olduğu için benzersiz bir müzik deneyimi yaşatır. 10 saat aralıksız çalma süresiyle bitmeyen eğlence sunar. USB ile kolayca şarj edilebilir. Sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanım imkanı verir. Ürün, askısı sayesinde herhangi bir yere asılabilir.

5. Müzik tutkunu sevgiliniz için Queen.Y MP4 Çalar

Sevgililer Günü'nde hediye seçiminde kararsız kalanlar! Sıradaki önerimiz aradığınız armağan olabilir. Queen.Y MP4 Çalar, 8 GB depolama kapasitesi ile sevgilinizin istediği bütün şarkıları saklayıp dinlemesine yardımcı olur. Ürün; radyo, ses kaydı ve e-kitap gibi fonksiyonları destekler. Bu sayede tek bir ürün, birden fazla ihtiyacı giderir. Sevgiliniz, ürünün video oynatma özelliği ile her an en sevdiği videoları telefona ihtiyaç duymadan izleyebilir. Klasör açma fonksiyonu sayesinde müzikleri ve videoları dilediği şekilde sınıflandırabilir. Kompakt tasarımı ile ürünü yanında rahatlıkla taşıyabilir. Bluetooth sayesinde diğer cihazlarla erişim sağlayabilen MP4 çalar, dokunmatik tuşları ile kolayca kontrol imkanı verir.

6. Güçlü bas özelliği ile Logitech Z607 Ses Sistemi

Müziksiz bir hayat düşünemeyen eşinize Sevgililer Günü'nde hediye edebileceğiniz Logitech Z607 Ses Sistemi, 5 adet hoparlör ve 1 adet bastan oluşur. Kristal netliğinde ses kalitesine sahip ürün, sevgilinizin evde küçük partiler vermesine imkan tanır. Sesi odanın her yanına eşit olarak dağıtan ürün, muhteşem bir akustik yaratır. Eşiniz, 6,2 metrelik kablo uzunluğu ile hoparlörleri istediği yere yerleştirebilir. Ürünün Bluetooth erişimi olduğu için akıllı cihazlarla bağlantı kurabilir. USB ve SD kart girişi sayesinde herhangi bir cihaza gerek duymadan müzik dinleyebilir. Güçlü subwooferi, müzik dinlemeyi daha keyifli hale getirir. Ses sistemi, kumandayla uzaktan kontrol edebilir.

7. Nostaljiden vazgeçemeyen sevgiliniz için Beatles-Abbey Road Plak

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Müziğin hayatında ayrı bir yeri olan sevgilinize çok özel ve anlamlı bir hediye vermeye ne dersiniz? Müziği ile dünyayı kasıp kavuran, hala ilk günkü heyecan ve tutkuyla dinlenen ve asla eskimeyen dünyaca ünlü Beatles grubu ile sevgilinizi şaşırtabilirsiniz. Her müzik tutkununun mutlaka edinmek isteyeceği Beatles-Abbey Road Plak, bu Sevgililer Günü'nü ölümsüz kılmanıza yardım edebilir. Yıllar geçse de sesi ve müziği ile her zaman favoriler arasında yer alacak grubu plağın hoş tınısıyla dinlemek ise ayrı bir keyif olacak.

8. Mükemmel ses kalitesi ile JBL T560bt Kulaklık

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan JBL T560bt Kulaklık, yumuşak süngerleriyle gün boyu konforlu bir kullanım imkanı verir. Katlanabildiği için çantada kolayca taşınabilir. 16 saate kadar aralıksız müzik dinleme fırsatı veren kulaklık, 5 dakikalık hızlı şarj sayesinde 1 saat kullanım olanağı sunar. Kulaklık üzerinde bulunan tuşlar, sevgilinizin akıllı cihazına dokunmadan müzikleri kontrol etmesine yardımcı olur. Ürünün dahili mikrofonu, gelen aramaları cevaplamasını sağlar. Bluetooth bağlantısı ile kablo derdine son veren kulaklık, eşsiz bir müzik deneyimi sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanım imkanı verir.

9. Kompakt tasarımı ile Ally Mobile Ses Bombası

Müziksiz yapamayan eşinizi mutluluktan havalara uçuracak Ally Mobile Ses Bombası, kompakt tasarımı sayesinde her yere rahatça taşınabilir. 5.0 Bluetooth özelliğiyle cihazlarla kolayca bağlantı kuran ürün, 10 metre erişim mesafesine sahip. Ses bombası, 360 derece stereo fonksiyonu ile eşsiz bir müzik deneyimi yaşatır. Gürültü önleyici mikrofonu, gelen aramaları en yüksek ses kalitesi ile cevaplamasına imkan verir. Ürünün üzerindeki tuşlar sayesinde kolayca açma, kapama ve müzik değiştirme işlemleri yapılabilir. Dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanım imkanı verir.

10. Retro görünümü ile Record Master T218 Pikap

Sizin için seçtiğimiz son Sevgililer Günü hediye önerimiz olan Record Master T218 Pikap, taş plak dahil bütün plak türlerini çalabilir. Bluetooth bağlantısıyla kablosuz erişim imkanı veren ürüne telefon ve tablet ile müzik aktarımı yapılabilir. Powerbank ile şarj edilebilen pikap, istenilen her yerde kullanılabilir. RCA bağlantıyla harici ses sistemine erişim sağlayan ürün, keyifli bir müzik deneyimi sunar. Otomatik durdurma özelliği, plaktaki müzikler bittikten sonra cihazı otomatik olarak durdurur. Asansörlü iğne kolu ise rahatça kullanım imkanı verir. Ürün, estetik tasarımıyla bulunduğu ortama şık bir görünüm kazandırır.



