HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Müzik yayın saati' genelgesi çok tartışılmıştı! Türkiye Barolar Birliği (TBB) dava açtı

'Müzik yayın saati' genelgesi çok tartışılmıştı! Türkiye Barolar Birliği (TBB) dava açtı

18.05.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Barolar Birliği (TBB), müzik yayın saatinin 01.00 olarak belirlenmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

'Müzik yayın saati' genelgesi çok tartışılmıştı! Türkiye Barolar Birliği (TBB) dava açtı

TBB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 10 Mayıs'ta valiliklere genelge gönderildiği ve daha önce 00.00 olarak belirlenen müzik yayın saatinin 01.00 şeklinde değiştirildiği anımsatıldı.

Müzik yayını saatlerine sınırlamanın Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlandığı belirtilen açıklamada, son yayımlanan genelge tarihinde koronavirüs önlemlerinin ortadan kalktığı kaydedildi.

Bu yönüyle genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik saatlerinin belirlenmesi konusunda yetkili kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, davalı Bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmamaktadır. İptali istenen genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2,5 yaşındaki Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen babasının ifadesi ortaya çıktı2,5 yaşındaki Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen babasının ifadesi ortaya çıktı
Salda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıtSalda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıt
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.