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Müzikal tiyatroya "nostaljik" tanıtım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarihi Antik Tiyatro'da ücretsiz sahnelenecek müzikal tiyatro oyunu, Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi kamyonete asılan afiş ve oyuncu Erdal Cindoruk'un sesiyle tanıtılıyor - Oyuncu Erdal Cindoruk: - "İnsanlara nostalji yaşatalım istedik. Bodrum sokaklarında dolaşan bu tanıtım kamyoneti, yerli ve yabancı tatilcilerin çok ilgisini çekti. Tanıtımı yabancı turistler için de İngilizce seslendirdik. Eski günleri ve yazlık sinema günlerini hatırlasınlar istedim"

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Antik Tiyatro'da sahnelenecek "Batakhane Güzeli" isimli müzikal tiyatro, eskiden olduğu gibi kamyonete asılan afiş ve oyuncu Erdal Cindoruk'un Türkçe ve İngilizce yaptığı seslendirmeyle tanıtılıyor.

Turizm hareketliliğinin yanında kültür ve sanat etkinlikleriyle de dikkati çeken Bodrum, farklı bir müzikal tiyatro oyununa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Tanınmış oyuncuların da yer aldığı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosunun, Bodrum Antik Tiyatro'da 30 Temmuz akşamı sahneleyeceği "Batakhane Güzeli" adlı müzikal oyun için nostaljik tanıtım yapılıyor.

Ünlü oyuncu Erdal Cindoruk'un Türkçe ve İngilizce ses kaydı ve kamyonete asılan afişle gerçekleştirilen tanıtım, yerli ve yabancı tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

Oyuncu Cindoruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tanıtımla nostaljik bir çalışma yapmak istediklerini söyledi.

Müzikal oyunu, eski Türk filmlerindeki gibi kamyonetin üzerine afiş koyarak tanıttıklarını belirten Cindoruk, "İnsanlara nostalji yaşatalım istedik. Bodrum sokaklarında dolaşan bu tanıtım kamyoneti, yerli ve yabancı tatilcilerin çok ilgisini çekti. Tanıtımı yabancı turistler için de İngilizce seslendirdik. Eski günleri ve yazlık sinema günlerini hatırlasınlar istedim." dedi.

Cindoruk, Bodrum Antik Tiyatro'da ücretsiz sahnelenecek oyunu, Erman Canatan'ın yazdığını, kendisinin de sahneye taşıdığını aktardı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen de Türk sineması tadında bir oyun hazırladıklarını, bunu da Yeşilçam'a uygun şekilde tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu ise oyunu, tiyatro salonunda değil, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip Bodrum Antik Tiyatro'da sahneleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını anlattı.

Papuççuoğlu, Bodrum'un kış nüfusunun 160 bin iken, yazın bir milyonun üzerine çıktığını ve ilçeye hem yurt içi hem de yurt dışından turistlerin geldiğini hatırlatarak, tatilcilere eğlenceli bir oyun sunmak istediklerini kaydetti.

- "Kamyonet yönetmenimizin güzel yorumuyla dolaşıyor"

Oyuncu Mihriban Er de caddelerde dolaşan kamyonetten, "domates, biber, patlıcan" seslerinin yerine tiyatro oyununun anonsunun yapılmasının ilgi çekici olduğunu vurguladı.

Yeşilçam filmleri tadında bir oyun sahneleyeceklerini aktaran Er, şöyle devam etti:

"Oyun Osmanlı Dönemi'nde geçiyor. Kabadayılar, kantocular var. Yönetmenimizin de aklına bu nostaljik tanıtım geldi. Gezici kamyonetle tanıtılan afişin altındaki yönetmenimizin güzel yorumu da herkesin ilgisini çekti. Bodrum Antik Tiyatro'da seyirciyle buluşacağımız anı heyecanla bekliyoruz."

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