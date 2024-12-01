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Müzikholde çalışan garsonu ormana kaçırdılar! Her şeyi kayıt altına almışlar... Genç kadın dehşet anları anlattı: Bana tecavüz etmeye kalktı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
01.12.2024 18:33
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İğrenç olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Bir müzikholde garson olarak çalışan E.E. isimli kadın mekana gelen 2 kişi tarafından ormanlık alana götürüldü. Kadın burada, 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı. Yaşadığı dehşeti anlatan kadın, "Bana tecavüz etmeye kalktı, üstümü başımı çıkarmaya ve beni darbetmeye başladı" dedi. Bu sırada diğer kişinin ise o anları görüntü altına aldığı aktarıldı. Mahkeme şahıslara 11'er yıl hapis cezası verdi.

Müzikholde çalışan garsonu ormana kaçırdılar! Her şeyi kayıt altına almışlar... Genç kadın dehşet anları anlattı: Bana tecavüz etmeye kalktı

Her ikisi de 34 yaşında olan Zafer Çelik ve Uğur Karataş Çerkezköy'de bulunan bir müzikhole gitti. Olayın yaşandığı gün 28 yaşındaki garson E.E., önceden tanışıklığı olan Zafer Çelik ve Uğur Karataş ile bir lokantaya yemek yemeğe gitti. Burada yemekleri beğenmeyen E.E. ve beraberindekiler başka yere gitmek için araca bindi. Şahıslar, kendisini Çerkezköy’e geri bırakmalarını isteyen E. E.’yi ormanlık bir alana götürerek alıkoydu.

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KAÇMAYA ÇALIŞAN KADINI ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞLER

Halk TV'den Nilay Abdal'ın haberine göre Zafer Çelik ve Uğur Karataş, ormanlık alana götürdükleri E. E.’ye cinsel saldırıda bulunurken yaşananları telefonla kaydetti. 28 yaşındaki kadını darbeden şahıslar, kaçmaya çalışan E. E.’yi ölümle tehdit etti. Saldırganların elinden kaçarak kurtulan E. E., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Sanıklar, suçlamaları kabul etmezken Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinsel saldırı eylemine ilişkin iki fotoğraf ve bir video kaydının bulunduğu belirtildi.

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"BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKTI"

E.E. savcılıkta verdiği ifadesinde başına gelenleri tek tek anlattı. E.E. ifadesinde, "Bunlar, K. Bahçe denilen yere aracı sürmeye başladılar, orada kavga dövüş ettik. Uğur Karataş bana tecavüz etmeye kalktı, üstümü başımı çıkarmaya ve beni darbetmeye başladı” dedi.

"VİDEODA ÜSTÜMÜN BAŞIMIN ZORLA ÇIKARILDIĞI ANLAŞILACAKTIR"

E.E., Zafer Çelik'in ise o anları kaydettiğini belirterek, "O videoda ağladığım ve üstümün başımın zorla çıkarıldığı anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

"CİNSEL İLİŞKİYE GİRME KONUSUNDA ANLAŞMIŞTIK"

Konuya ilgili olarak Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada savunma yapan Zafer Çelik isimli şahıs, E.E. ile daha önceden tanıştıklarını belirterek “E.E. ile cinsel ilişkiye girme konusunda anlaşmıştık. Gittiğimiz yerde sorun çıkarması üzerine kendisine biraz para verdik. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştım ancak E.E. buna karşı koyarak bana tekme attı" ifadelerini kaydetti.

"BAYAN ALKOLÜN ETKİSİYLE GARİP GARİP HAREKETLER SERGİLMEYE BAŞLADI"

Diğer sanık Uğur Karataş ise, mahkemedeki savunmasında E. E.’nin para karşılığında cinsel ilişkiyi kabul ettiğini öne sürerek “Benden sonra Zafer’le ilişkiye girmesini kayıt altına almaya başladım. Bayan alkolün etkisiyle garip garip hareketler sergilemeye başladı, cama tekme atmaya başladı. Bu sırada E. E. bayılma numarası yapmış, biz gerçek sandık” dedi.

11’ER YIL HAPİS CEZASI

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Zafer Çelik'e “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayatın gizliliği ihlal etmek, basit cinsel saldırı ve hakaret” suçlarından 11 yıl 3 ay yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, diğer sanık Uğur Karataş'a da 11 yıl hapis cezası verdi.

Anahtar Kelimeler:
tecavüz Tekirdağ Çerkezköy
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