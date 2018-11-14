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Müzikholde kadın garsonu evine götürmek istedi, tartışmada 2 kişiyi yaraladı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine, 'Gazinoda kavgaya müdahale eden 2 işletmeci, tabancayla vuruldu' başlıklı haberimizi ek bilgi ve detaylarla birlikte yeniliyoruz.

Müzikholde kadın garsonu evine götürmek istedi, tartışmada 2 kişiyi yaraladı (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine,
'Gazinoda kavgaya müdahale eden 2 işletmeci, tabancayla vuruldu' başlıklı haberimizi ek bilgi ve detaylarla birlikte yeniliyoruz.

YENİDEN
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Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde gittiği müzikholde garson olarak çalışan kadının sevgilisi olduğunu ileri sürüp, evine götürmek isteyen ve çıkan tartışmada işletmeci Cüneyt Yüksel (29) ile çalışanı Ümit Coşkun'u (38) tabancayla yaralayan Süleyman K. ve kendisine kaçarken yardımcı olduğu belirlenip gözaltına alınan taksici Fatih Koray D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geçen 19 Nisan'da Kiraz ilçesindeki birahanede 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olay nedeniyle de arandığı belirlenen Süleyman K.'yi evlerinde sakladıkları gerekçesiyle Kiraz'da gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İddiaya göre, dün saat 23.45 sıralarında, Ödemiş'in kırsal Ovakent Mahallesi, Ovacık Yaylası'nda bulunan bir müzikhole giden Süleyman K., 'Öyküm' adını kullanan garson kadının sevgilisi olduğunu ileri sürüp, evine götüreceğini söyledi. Garsonlardan Ümit Coşkun, Süleyman K.'ye müdahale edince tartışma çıktı. Tartışmaya iş yerinin işletmecisi Cüneyt Yüksel de dahil oldu. Uzayan tartışma sırasında Süleyman K., belinden çıkardığı tabancasını Yüksel ve Coşkun'a doğrultup, peş peşe ateşledi. Cüneyt Yüksel tek kurşunla göğsünden, Ümit Coşkun ise karnı ve kolundan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Süleyman K. ise kadın garsonu da yanına alarak Fatih Koray D.'nin (25) kullandığı taksi ile olay yerinden kaçtı.
Müzikhol çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen jandarma, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), kaçan şüpheli Süleyman K.'nin içinde bulunduğu taksiyi olay yerine 40 kilometre uzaklıktaki Ödemiş ilçe girişinde tespit edip, durdurdu. Taksici Fatih Koray D. ve Süleyman K., gözaltına alındı.
1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ ARANIYORDU
Jandarma tarafından yapılan incelemede, Süleyman K.'nin, geçen 19 Haziran'da Kiraz ilçesindeki bir birahanede çıkan ve Enver Sezgin'in (23) tabanca ile öldürüldüğü, çalışanlardan Mehmet G.'nin de yaralandığı olaya karıştığı gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı. Jandarma bunun üzerine Süleyman K.'yi Kiraz'daki evlerinde sakladığını tespit ettikleri Serkan S. (26) ve Dindar U.'yu (25) da gözaltına aldı.
Şüphelilerden Süleyman K. ile taksici Fatih Koray D., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin ise jandarma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Müzikholde kadın garsonu evine götürmek istedi, tartışmada 2 kişiyi yaraladı (2) - YenidenMüzikholde kadın garsonu evine götürmek istedi, tartışmada 2 kişiyi yaraladı (2) - YenidenMüzikholde kadın garsonu evine götürmek istedi, tartışmada 2 kişiyi yaraladı (2) - YenidenMüzikholde kadın garsonu evine götürmek istedi, tartışmada 2 kişiyi yaraladı (2) - Yeniden

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