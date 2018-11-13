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Müzikle oynama isteğini reddeden eşini, 2 çocuğunun önünde öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, alkollü olduğu öne sürülen Sezer S.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, alkollü olduğu öne sürülen Sezer S. (24), evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, dün gece Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Sezer S., müzik açarak 6 yıldır dini nikahlı birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Sabiha Sebil'den oynamasını istedi. Bu isteği kabul etmeyen Sebil ile Sezer S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sezer S., evdeki av tüfeğini alarak 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde Sabiha Sepil'e peş peşe ateş etti. Sezer S., kanlar içinde yerde kalan Sepil'i bırakarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sabiha Sepil'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Genç kadının cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2012'de evden kaçarak Sezer S. ile dini nikahlı yaşamaya başladığı öğrenilen Sepil'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi teslim alan Sepil'in akrabalarından Faik Orhunlutaş, gece olayı duyunca eve gittiklerini belirterek, "Gece olayı duyarak eve gittiğimizde kadın yerde yatıyordu. Daha sonra alıp morga getirdiler. Çocuklara niye olduğunu sordum. Bana 'Babam anneme, kalk oyna, dedi, annem de, hayır, dedi'; bundan dolayı olduğunu söylediler. Tüfekle vurmuştu, ben gittiğimde saçmalar yerdeydi" dedi.

Polisin, olayın ardından kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Sezer S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

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