Müzikle oynama isteğini reddeden eşini, 2 çocuğunun önünde öldürdü (2)

TERASTAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Gaziantep'te, alkollü geldiği evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldüren Sezer S.'nin Narlıtepe Mahallesi’nde saklandığı akrabasının evine polis baskın düzenledi. Sezer S., evin terasına çıkarak yan binalara atlamak üzereyken yakaladı. Polis, evde yaptıkları aramada Sabiha Sepil’i öldürdüğü düşünülen av tüfeğini de ele geçirdi. Sezer S. sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)

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