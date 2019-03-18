"Müzikle tedavi geleneğinin bin yıllık geçmişi var"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Müzik terapisti Yaşar Güvenç, müzikle tedavi geleneğinin en az bin yıllık geçmişi olduğunu belirterek, "Farabi, İbn-i Sina gibi bilim adamları hangi makamın hangi hastalığa ve vücudun hangi bölgesine iyi geldiğini bulmuş, uygulamış ve literatüre yazmışlar." dedi.

Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarından itibaren müziğe merak duyduğunu, mandolin, saz, cümbüş, rebap ve ney gibi pek çok müzik aletiyle ilgilendiğini söyledi.

Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA) üyesi ve Otağ Müzik Merkezi kurucularından olan Güvenç, müzikle tedavi konusunda TÜMATA'nın kurucusu, aynı zamanda kardeşi Rahmi Oruç Güvenç ile çalışmalara 1976'da başladıklarını dile getirdi.

"Orta Asya'dan gelmekte olan Türk müziğiyle, Türk müzik aletlerinin temini, çalınması, icrası ve kayıtlarıyla ilgilendik." diyen Güvenç, yaptıkları enstrümanları çeşitli sergilerde müzik meraklılarıyla buluşturduklarını ifade etti.

Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Kazakistan'dan ustalarla çalıştıklarını belirten Güvenç, "Ustalarımız, bilinen 100 çeşit enstrümanın yüzde 80'ini yapabilecek durumda ama biz bazılarını orijinal alıyoruz, bazılarını da kendimiz üretiyoruz. Benim kendi yaptığım ney ve kudüm enstrümanları var. Ayrıca atölyelerimizde rebap, basamak, çeng ve benzer çeşitli enstrümanlar da var." şeklinde konuştu.