Müzikli terapi için sertifika programı

205 saat süren programda teorik eğitimin yanı sıra, simülasyonlar ile terapist-danışan ilişkisi hakkında pratik gözlem elde eden katılımcılar, atölye ve çeşitli ses aktiviteleriyle de müzik terapisinin inceliklerine hakim oldu.

Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Levent Öztürk, Müzik Terapisti Duygu Duran Orlowski ve Danny Lundmark gibi alanında uzman isimlerin eğitim verdiği sertifika programına katılanlar, bu alanda istihdam edilmeye başlandı.

Ağustos'ta ilki düzenlenen "Müzik Terapi Sertifika Programı"na doktorlar, sağlık çalışanları, müzisyenler, müzik eğitmenleri ve bu alanda araştırma yapan akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sürekli Eğitim Merkezi'nce, geçmişten günümüze farklı hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan müzik terapisi için Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programı yapıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi'nde, kanserden uyku bozuklukları ve şizofreniye kadar birçok hastalığın tedavisine katkı sunan müzik terapi uygulamasıyla ilgili sertifika programı gerçekleştirildi.

Türk müziğinin kullanımıyla müzik terapi uygulamalarına yeni bir soluk getirilebileceğini ifade eden Özbek, "Müzik terapi, kanserden şizofreniye kadar birçok hastalığın bilinen tedavilerine yardımcı oluyor. Müzik terapinin hastalıkların iyileşmesine olumlu katkıları olduğu yönünde bilimsel sonuçlar var." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanefi Özbek, tüm yaş gruplarında oluşabilecek psikolojik ya da fiziksel rahatsızlıkların iyileştirilmesinde tercih edilen müzik terapi yönteminin, akademik anlamda öncülüğünü üstlendiklerini belirtti.

Geçmişte antik dönem uygarlıkları ile Selçuklu ve Osmanlı'da hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan müzik terapi yöntemi güncellenen yaklaşımlarla bugün Avrupa başta olmak üzere dünyada yaygın olarak kullanılıyor.

Çabuk gelişen ve istihdam vaat eden müzik terapi sertifika programının ikincisi için kayıtlar başladı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Müzik Terapi Sertifika Programı eğitimcilerinden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk ile Almanya'da yaşayan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski tarafından, zeka geriliği olan bir çocuğun uyku problemini çözmek için yürütülen ve başarılı sonuçlar veren müzikle terapi çalışması verileri uluslararası bir sağlık dergisinde makale olarak yayımlandı.

Prof. Öztürk, yapılan bilimsel çalışmanın uyuyamama ve düzensiz uyku sorunları bulunan çocuklar için umut ışığı olduğunu söyledi.

