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Müzisyen Ahmet Kenan Bilgiç'i taciz ettiği iddia edilen kadın hayranına 5 yıla kadar hapis istemi 11:12 AA

02.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filmler için yaptığı bestelerle bilinen müzisyen Ahmet Kenan Bilgiç'i taciz edip hakarette bulunduğu iddia edilen kadın hayranına, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Müzisyen Ahmet Kenan Bilgiç'i taciz ettiği iddia edilen kadın hayranına 5 yıla kadar hapis istemi 11:12 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca hazırlanan iddianamede, müşteki Ahmet Kenan Bilgiç'in ses ve sahne sanatçısı olduğu belirtilerek, bu kişinin Didem G'yi sanatını icra ettiği platformlardan takipçisi olarak tanıdığı kaydedildi.

Didem G'nin bir süre sonra müştekiyi ısrarlı bir şekilde takip ederek, evinde, iş yerinde ve sahne aldığı yerlerde rahatsız etmeye başladığı, huzur ve sükununu bozduğu aktarılan iddianamede, sanığın son olarak 19-20 Ocak 2019'da cep telefonundaki WhatsAapp uygulaması üzerinden müştekiye cinsel içerikli mesajlar gönderdiği anlatıldı.

Mesajların cinsel taciz ve hakaret içerikli olduğu vurgulanan iddianamede, müştekinin bu eylemler nedeniyle sanıktan şikayetçi olduğu ifade edildi.

Didem G'nin savcılıktaki savunmasında, "Müşteki Bilgiç ile trompet kursuna giderken tanıştıkları, kendisine platonik bir yakınlık duymaya başladığı ve alkollü bir şekilde müştekiye bahsi geçen mesajları gönderdiği" beyanında bulunduğu belirtilen iddianamede, bu kişinin üzerine atılı suçlamaları böylece ikrar ettiği bilgisi paylaşıldı.

İddianamede Didem G'nin, "cinsel taciz" suçundan 3 aydan 2 yıla, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 aydan 1 yıla ve "hakaret" suçundan da 3 aydan 2 yıla olmak üzere toplam 9 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Didem G. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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