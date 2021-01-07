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Müzisyen cinayetinde gözaltına alınan müzisyen tutuklandı

07.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Müzisyen cinayetinde gözaltına alınan müzisyen tutuklandı

Bingöl’de 35 yaşındaki müzisyeni öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan müzisyenlik ve mahalli sanatçılık yapan şüpheli Samet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde boş bir arazide meydana geldi.

Bingöl’de 35 yaşındaki müzisyeni öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan müzisyenlik ve mahalli sanatçılık yapan şüpheli Samet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Deniz Ayaz’ın (35), boş bir arazide cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu. Cesedi görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekiplerin inceleme yapmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırdı. Yapılan otopside Ayaz’ın yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Ayaz’ın cenazesi Düzağaç mezarlığına defnedildi.
Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayaz’ı, öldüren şahsın bir ara birlikte çalıştığı müzisyenlik ve mahalli sanatçılık yapan Samet A. olduğunu belirledi. Şüpheli şahsın evinde olmadığını ve kaçtığını öğrenen jandarma ekipleri peşine düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelinin Elazığ’da bir yakınının evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüpheli Samet A.’yı ceset bulunmasından 4 saat sonra yakaladı. Cinayet şüphelisi olarak jandarmaya götürülen Samet A’nın alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
Jandarmada ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak Bingöl M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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