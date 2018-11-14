HABER

Müzisyen Değer Deniz'in öldürülmesi davasında sanığa yine 45 yıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

MÜZİSYEN Değer Deniz'in tecavüz edilerek öldürdüğü iddiasıyla 45 yıl hapis cezasına çarptırılan C.M'ye Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada da aynı ceza verildi.      Beyoğlu'ndaki evinde üç yıl önce ölü olarak bulunan müzisyen Değer Deniz'in tecavüz edilerek öldürülmesi davası, Yargıtay'ın kararı usul yönünden bozmasının ardından yeniden görüldü.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) MÜZİSYEN Değer Deniz'in tecavüz edilerek öldürdüğü iddiasıyla 45 yıl hapis cezasına çarptırılan C.M'ye Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada da aynı ceza verildi.

Beyoğlu'ndaki evinde üç yıl önce ölü olarak bulunan müzisyen Değer Deniz'in tecavüz edilerek öldürülmesi davası, Yargıtay'ın kararı usul yönünden bozmasının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, olay tarihinde yaşı küçük olan C.M'yi yeniden "Cinsel saldırı", "Kasten öldürmek" ve "Nitelikli yağma" suçlarından yeniden toplam 45 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) C.M. getirilirken; şikayetçilerden ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, 16 Mayıs 2018 tarihli Yargıtay 1.Ceza Dairesi'nin bozma kararını okudu. C.M'nin avukatı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti de usul ve yasaya uygun olduğu kanaatiyle bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Daha sonra söz verilen C.M. savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. İlave edeceğim bir husus yoktur" dedi.

AİLE BAKANLIĞI AVUKATI SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, "Biz suça sürüklenen çocuğun yaşının tespitini istiyoruz. Nitelikli saldırı suçu silahla işlenmiştir ve bu saldırı sonucu maktül hayatını kaybetmiştir. Adli tıp raporunda C.M., evden çıkmadan önce maktülenin hayatta olduğu tespit edilmiştir" diyerek C.M'nin cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı da C.M'nin cezalandırılmasını talep etti.

TOPLAM 45 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyetince, C.M., yaşının olay tarihinde küçük olması da indirim sebebi sayılarak "Cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezası; "Nitelikli yağma" suçundan 9 yıl hapis; "Suçlarını gizlemek, delileri ortadan kaldırmak amacıyla maktüleyi öldürmek" suçundan da 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. C.M'nin tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZMUŞTU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 27 Nisan 2016 tarihli yerel mahkemenin kararını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu suçların zarar göreni olduğu halde usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması gerekçesiyle bozmuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, C.M., 5 Mayıs 2015'te Değer Deniz'in Beyoğlu'ndaki evinin penceresinden evine girdiği, camdan odaya giren C.M.'nin ayak seslerine uyanarak çığlık atan Deniz'in ağzını kapatıp boğazını sıkıp bayılttı. Baygınlık geçiren kadının ellerini telefon şarj kablosuyla bağlayan C.M., çanta askısıyla da Deniz'i boynundan sıkarak bağladı. Daha sonra yerde baygın olarak yatan Deniz'e tecavüz etti. Şüpheli C.M., masanın üzerinde bulunan cep telefonu ve odadaki klarneti alarak evin anahtarla açtığı kapısından kaçtı. İddianamede Değer Deniz'in iç çamaşırında şüpheli C.M.'ye ait olduğu belirtilen meni lekeleri bulunduğunun tespit edildiği, otopsiye göre Değer Deniz'in ölümünün bağla boğma sonucu meydana geldiği belirtiliyordu.

Karen Gillan iddialı konuştu!Karen Gillan iddialı konuştu!
Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldiSosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi
Orhan Veli'yi 10 kilometre boyunca şiirlerle andılarOrhan Veli'yi 10 kilometre boyunca şiirlerle andılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

Ziraat Mühendisleri Birliği eski Başkanı: Çiftçi buğday ekmiyor, hepimiz aç kalacağız

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.