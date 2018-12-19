İSTANBUL (AA) - Kadıköy metro istasyonu turnikesinde müzik aleti ve eşyalarını bırakma yüzünden çıkan tartışmaya ilişkin müzisyen Gülşah Erol ile iki polis memuru hakkında dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki sanık Gülşah Erol'un 2 Ağustos 2017'de gittiği Kadıköy Metro İstasyonu turnikelerinde görev yapan özel güvenlik personeline cep telefonu şarj aletini alıp gelene kadar valizini ve müzik aletini bırakmak istediğini söylediği anlatıldı.

Özel güvenlik personelinin Erol'a güvenlik sebebiyle eşyalarını bırakamayacağını ilettiği, Erol'un da talebinde ısrarcı olması üzerine aralarında tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu sırada Kadıköy Metro İstasyonu turnikelerinde polis memuru olarak görev yapan müşteki sanıklar S.A. ve M.Ö. tartışmaya dahil olarak, Erol'a metro ile yolculuk yapan kişilere engel olduğu için çantasıyla eşyalarını alarak gitmesini söyledikleri, bunun üzerine Erol'un da 'Siz bana karışamazsınız, ben özel güvenlik personeli ile konuşuyorum.' şeklinde sözler söylemesi üzerine polis memurları ile Erol arasındaki sözlü başlayan tartışma karşılıklı itişmeye dönüştüğü anlaşılmıştır."