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Müzisyen Gülşah Erol ile iki polise "yaralama" ve "hakaret"ten dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

Kadıköy metro istasyonu turnikesinde müzik aleti ve eşyalarını bırakma yüzünden çıkan tartışmaya ilişkin müzisyen Gülşah Erol ile iki polis memuru hakkında dava açıldı - Müşteki sanıkların "kamu görevlisini basit yaralama", "hakaret", "tehdit", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanarak silahla tehdit", "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmaları istendi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy metro istasyonu turnikesinde müzik aleti ve eşyalarını bırakma yüzünden çıkan tartışmaya ilişkin müzisyen Gülşah Erol ile iki polis memuru hakkında dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki sanık Gülşah Erol'un 2 Ağustos 2017'de gittiği Kadıköy Metro İstasyonu turnikelerinde görev yapan özel güvenlik personeline cep telefonu şarj aletini alıp gelene kadar valizini ve müzik aletini bırakmak istediğini söylediği anlatıldı.

Özel güvenlik personelinin Erol'a güvenlik sebebiyle eşyalarını bırakamayacağını ilettiği, Erol'un da talebinde ısrarcı olması üzerine aralarında tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu sırada Kadıköy Metro İstasyonu turnikelerinde polis memuru olarak görev yapan müşteki sanıklar S.A. ve M.Ö. tartışmaya dahil olarak, Erol'a metro ile yolculuk yapan kişilere engel olduğu için çantasıyla eşyalarını alarak gitmesini söyledikleri, bunun üzerine Erol'un da 'Siz bana karışamazsınız, ben özel güvenlik personeli ile konuşuyorum.' şeklinde sözler söylemesi üzerine polis memurları ile Erol arasındaki sözlü başlayan tartışma karşılıklı itişmeye dönüştüğü anlaşılmıştır."

Polis memurlarına hakaret ve tehdit içerikli sözler söyleyen Erol'un, müşteki sanık polisleri arbede sırasında yaraladığı anlatılan iddianamede, sanıklar S.A. ve M.Ö'nün Gülşah Erol'u zor kullanarak istasyondaki görevli personelin dinleme odasına götürerek darbettikleri, müzik aletini kırdıkları Erol'a hakarette bulundukları ve silahla tehdit ettikleri kaydedildi.

İddianamede, müşteki sanık Gülşah Erol'un "kamu görevlisini basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 3 yıldan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, müşteki sanık S.A. hakkında "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanarak silahla tehdit", "basit yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 11 aydan 14 yıl 10 aya, müşteki sanık M.Ö. hakkında "basit yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede Anadolu 18. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

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