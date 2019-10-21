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Müzisyen kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde düğünlerde müzisyenlik yapan Hasan Avcı, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, düğünden dönen ve Araban istikametine seyir halinde bulunan müzisyen Hasan Avcı idaresindeki 27 P 8717 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman karayolu Dağdancık mesvkisinde arıza yaptı.

Müzisyen kazada öldü

Gaziantep’in Araban ilçesinde düğünlerde müzisyenlik yapan Hasan Avcı, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, düğünden dönen ve Araban istikametine seyir halinde bulunan müzisyen Hasan Avcı idaresindeki 27 P 8717 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman karayolu Dağdancık mesvkisinde arıza yaptı. Otomobilini yolun kenarına çeken Avcı, aracın arızasına bakmak için otomobilinden indi. Bu esnada Adıyaman’dan Gaziantep yönüne giden Emrullah B. yönetimindeki 27 P 8717 plakalı otomobil, Hasan Avcı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Emrullah B. ise yaralandı
Kazadan sonra olay yerine gelen Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek ile Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekipleri tarafından Araban İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, düğünlerde müzisyenlik yapan Hasan Avcı’nın ilk albümünde bölgede sevilen "Yavuzeli’nde" türküsünü yorumladığı ve bu parçanın ardından bölgede tanınan ses sanatçıları arasına girdiği öğrenildi.

Müzisyen kazada öldü

Müzisyen kazada öldü

Müzisyen kazada öldü

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