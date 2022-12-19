Müzisyen Mehmet Dudarık'ın sağlık durumunda sevindiren gelişme! Yumruklu saldırıda ağır yaralanmıştı

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırı dehşetinde yeni bir gelişme yaşandı. Konser çıkışı uğradığı saldırıda ağır yaralanan müzisyen Mehmet Dudarık'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

KONSER SONRASI YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara’nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dudarık, daha sonra ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMUNU DOKTOR AÇIKLADI

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Sungur, Dudarık’ın beyin cerrahi servisinde tedavine devam edildiğini ifade ederek, “Hastamız dün itibariyle hastanemize nakil alınmıştır. Beyin Cerrahisi Servisi’nde takip ve tedavisi devam etmektedir. Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

(DHA)



