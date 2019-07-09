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Müzisyen Nejat Toksoy hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 17:59 | Son Güncelleme

Mavi Işıklar grubunun solisti Nejat Toksoy, yarın Şakirin Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek

İSTANBUL (AA) - Türk rock müziği grubu "Mavi Işıklar"ın kurucularından olan ve solistliğini yapan Nejat Toksoy 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Mavi Işıklar grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Solistimiz Nejat Toksoy'u kaybettik. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Kanserle mücadele eden ve 11 Mayıs'ta yoğun bakıma alındığı duyurulan Toksoy için sanatçı dostları taziye mesajları yayınladı.

Toksoy'un naaşı 10 Temmuz'da Şakirin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasına katılarak meşhur olan "Mavi Işıklar" isimli Türk rock müziği grubu 7 Eylül 1964 tarihinde kuruldu.

Nejat Toksoy'un yanı sıra Çetin Yavuzdoğan, Metin Yavuzdoğan, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa gibi isimlerin yer aldığı grup, "Helvacı Helva", "Çayır Çimen Geze Geze" ve "İyi Düşün Taşın" şarkılarıyla tanındı.

Üyeleri zamanla değişen ve 1990'lı yıllarda tekrar bir araya gelen grup, 2011 yılında bir dizide "İyi Düşün Taşın" şarkısına yer verilmesiyle de gündeme gelmişti.

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Mavi ışıklar Nejat Toksoy Türk rock müziği

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