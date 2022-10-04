Müzisyen Onur Şener'i öldüren katil zanlıların videosu sosyal medyayı salladı! Onlar da müzikle uğraşıyormuş

Kamu kuruluşlarında çalışan İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp, Ankara'daki bir eğlence mekanında sahnedeki müzisyen Onur Şener'i istek parçayı bilmediği için cam şişe kırıklarıyla öldürdü. 3 saldırgan 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İlk ifadelerinde suçu birbirlerine atan ve hatırlamadıklarını söyleyen katil zanlılarının 15 yıl önceki bir videosu ortaya çıktı.

ÖLDÜRDÜKLERİ MÜZİSYEN GİBİ ONLAR DA MÜZİKLE UĞRAŞMIŞ

Sosyal medyada ses getiren videoda katil zanlıları elektrik mühendisi Semih Soyalp ve iş müfettişi Ali Gündüz'ün YouTube'a yüklediği video dikkat çekti.

Videoda Soyalp ile Gündüz, bağlama ve gitar eşliğinde şarkı söylüyor.



