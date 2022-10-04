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Müzisyen Onur Şener'i öldüren katil zanlıların videosu sosyal medyayı salladı! Onlar da müzikle uğraşıyormuş

04.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek parça nedeniyle çıkan tartışma sonucu canice öldürülmesiyle derinden sarsıldı. Şener'in öldürülmesine her kesimden tepkiler yükselirken sosyal medyada ortaya çıkan bir video dikkatleri çekti. Videoda, Şener'in ölümüne neden olan katil zanlılarından Semih Soyalp ile Ali Gündüz'ün bağlama ve gitar ile şarkı çalıp söylediği görüldü.

Kamu kuruluşlarında çalışan İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp, Ankara'daki bir eğlence mekanında sahnedeki müzisyen Onur Şener'i istek parçayı bilmediği için cam şişe kırıklarıyla öldürdü. 3 saldırgan 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İlk ifadelerinde suçu birbirlerine atan ve hatırlamadıklarını söyleyen katil zanlılarının 15 yıl önceki bir videosu ortaya çıktı.

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ÖLDÜRDÜKLERİ MÜZİSYEN GİBİ ONLAR DA MÜZİKLE UĞRAŞMIŞ

Sosyal medyada ses getiren videoda katil zanlıları elektrik mühendisi Semih Soyalp ve iş müfettişi Ali Gündüz'ün YouTube'a yüklediği video dikkat çekti.

Videoda Soyalp ile Gündüz, bağlama ve gitar eşliğinde şarkı söylüyor.

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cinayet Müzisyen

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