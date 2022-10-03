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Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı! Şener'in arkadaşı o anları anlattı: Şah damarını kesmişler!

03.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ankara’da yaşanan müzisyen Onur Şener cinayetini konuşuyor. Sosyal medyada infial yaratan olaya ilişkin Haluk Levent’in açıkladığı detaylar sonrası tepkiler de peş peşe geldi. Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra darp edip kırdıkları şişelerle öldürdü. Şener'in şah damarının kesildiği belirtilirken saldırganların ifadesi ortaya çıktı.

Ankara'da ‘istek şarkı’ cinayeti akıllara durgunluk verdi. Çayyolu'ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni ağır yaraladı. Müzisyen Onur Şener kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaralayarak ölümüne neden oldu. Onur Şener'in kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı.

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ŞARKIYI ‘BENİM İSTEDİĞİM GİBİ SÖYLE’ TARTIŞMASI

Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen, kamu kurumlarında çalıştıkları öğrenilen A.G. (36), S.S. (36) ve İ.K. (35), o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den (45) istek parçada bulundu.

Edinilen bilgiye göre solist Onur Şener'in şarkıyı kareoke tarzında söylemesi üzerine İ.K., kareoke yapmadan şarkıyı kendisinin istediği biçimde söylemesi için ısrar etti. Bunun üzerine Şener, İ.K.'ye işine karışmamasını söyledi.

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EĞLENCE MEKANINDA BAŞLAYAN KAVGA BÜYÜDÜ

Bu diyaloğun ardından da gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Eğlence mekanının kapanmasına yakın saatlerde aynı grup, evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darp edip yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından ve yüzünden cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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5 KİŞİ GÖZALTINDA

AA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

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Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler A.G, S.S, İ.K, J.E. ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

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Şüpheliler sorgularının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

A.G. ve S.S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İ.K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İ.K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

Öte yandan, Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

ŞENER'İN ÖLÜMÜNE TEPKİ YAĞDI

Onur Şener'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada konu gündem olurken, sanat camiasından birçok isim de vahşete tepki gösterdi.

Müzisyen ve Ahbap platformu kurucusu Haluk Levent, Şener'in bir konserinden şarkı söylediği anlara ilişkin videoyu paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

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Yazar, belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk de sosyal medya hesabından Şener'in kızıyla bir videosunu "Öldürülen sanatçının mutluluğu" ifadesiyle paylaştı, paylaşımına Şener'i öldürenlerin kamu kurumunda çalıştığı notunu düştü.

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GERÇEĞİ ARKADAŞI AÇIKLADI: ÖLEN ARKADAŞININ ÇOCUĞUNU SAHİPLENMİŞ

Şarkı sözünü bilmediği gerekçesiyle öldürülen Onur Şener’le ilgili bir gerçeği arkadaşı tiyatrocu Almula Merter açıkladı: “Bir kızı vardı. Diğer çocuk ölen arkadaşının oğluydu. Onu da sahiplenmiş, oğlum diyordu…”

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'ONUR YERE DÜŞTÜ O AN! ŞAH DAMARI KESİLMİŞ'

Sabah'ın haberine göre; Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu korkunç olayı şu sözlerle anlattı: "O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar.

Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı."


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cinayet Müzisyen
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