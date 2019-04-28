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"Müzisyen terzi" minik ellere nota öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terzilik yapan İsmail Gönek, işinden arta kalan zamanda gönüllü olarak çocuklara gitar ve bağlama kursu veriyor - Terzi İsmail Gönek: - "Şu an 40'a yakın öğrencim var. Salı, perşembe ve cumartesi günleri çocuklara kurs veriyorum. Müzikle güzel bir gençliğin yaratılabileceğine inanıyorum"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terzilik yapan İsmail Gönek, işinden arta kalan zamanlarda çocuklara gitar ve bağlama çalmayı öğretiyor.

Kentten 30 yıl önce ailesiyle gittiği İstanbul'da gitar ve bağlama çalmayı öğrenen 39 yaşındaki İsmail Gönek, geçen yıl döndüğü Ovacık'ta 5 aydır gönüllü olarak çocukları müzikle tanıştırıyor.

İşinden arta kalan zamanlarda çocuklara gitar ve bağlama kursu veren terzi Gönek, öğrencilerini hem eğlendiriyor hem de onlara notaları öğretip müzik sevgisi aşılıyor.

İsmail Gönek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da 9 yaşında tekstil sektöründe çalışmaya başladığını söyledi.

Bir süre sektörde çalıştıktan sonra terzi dükkanı açtığını anlatan Gönek, "Tekstilde çalıştığım süreçte 1996'da müzikle tanıştım. Kardeşim o yıllarda bağlama çalıyordu, ben de ona heves ederek bağlama çalmayı öğrendim. Ondan sonra da kendimi müziğin içinde buldum." dedi.

Gönek, metropol yaşantısından bunalınca Ovacık'a döndüğünü belirterek, "İstanbul'un kirliliğinden kaçtım. Oradaki insan ilişkilerinin daha da köreldiğini fark ettim. Bu yüzden de bir değişikliğin iyi geleceğini düşünüp, hep hevesle gelmek istediğim Ovacık'a yerleştim. Ovacık'a geldikten sonra kendime ufak bir terzi atölyesi açtım. Başlangıç çalışması olarak da nohut torbası diktim." diye konuştu.

Sanat anlamında Ovacık'ta çok büyük eksiklik olduğunu, bu nedenle çocuklara müzik eğitimi verdiğini ifade eden Gönek, şunları kaydetti:

"Burada gördüğüm kültür merkezinde çocuklarla çok iyi şeyler yapabileceğimi fark ettim. Çocuklardaki müziğe hevesi fark ettim. Çocuklara yönelik çalışmam buradan başladı ve güzel şeyler de ortaya çıktı. Şu an 40'a yakın öğrencim var. Salı, perşembe ve cumartesi günleri çocuklara kurs veriyorum. Müzikle güzel bir gençliğin yaratılabileceğine inanıyorum."

- Küçük öğrenciler kurslardan memnun

Öğrencilerden Asmira Bulaçal (8) ise müziği sevdiğini, bu nedenle bağlama çalmayı çok istediğini söyledi.

Çalışmalara 5 ay önce başladığını anlatan Bulaçal, "Vakit çok güzel geçiyor." dedi.

Esna Kayaoğlu (13) da gitar çalabilmenin en büyük hayali olduğunu, Gönek sayesinde bunu gerçekleştirdiğini ve gelecekte konservatuvar okumak istediğini dile getirdi.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Eren Çubuk, kursta güzel türküler öğrendiğini ifade etti.

Deniz Keskin (10) ise gitar çalmayı çok sevdiğini, gelecekte ünlü bir gitarist olarak konser vermek istediğini kaydetti.

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