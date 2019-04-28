"Müzisyen terzi" minik ellere nota öğretiyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terzilik yapan İsmail Gönek, işinden arta kalan zamanlarda çocuklara gitar ve bağlama çalmayı öğretiyor.

Kentten 30 yıl önce ailesiyle gittiği İstanbul'da gitar ve bağlama çalmayı öğrenen 39 yaşındaki İsmail Gönek, geçen yıl döndüğü Ovacık'ta 5 aydır gönüllü olarak çocukları müzikle tanıştırıyor.

İşinden arta kalan zamanlarda çocuklara gitar ve bağlama kursu veren terzi Gönek, öğrencilerini hem eğlendiriyor hem de onlara notaları öğretip müzik sevgisi aşılıyor.

İsmail Gönek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da 9 yaşında tekstil sektöründe çalışmaya başladığını söyledi.

Bir süre sektörde çalıştıktan sonra terzi dükkanı açtığını anlatan Gönek, "Tekstilde çalıştığım süreçte 1996'da müzikle tanıştım. Kardeşim o yıllarda bağlama çalıyordu, ben de ona heves ederek bağlama çalmayı öğrendim. Ondan sonra da kendimi müziğin içinde buldum." dedi.

Gönek, metropol yaşantısından bunalınca Ovacık'a döndüğünü belirterek, "İstanbul'un kirliliğinden kaçtım. Oradaki insan ilişkilerinin daha da köreldiğini fark ettim. Bu yüzden de bir değişikliğin iyi geleceğini düşünüp, hep hevesle gelmek istediğim Ovacık'a yerleştim. Ovacık'a geldikten sonra kendime ufak bir terzi atölyesi açtım. Başlangıç çalışması olarak da nohut torbası diktim." diye konuştu.