HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müzisyen ve söz yazarı Hakan Yelbiz'den acı haber! Şarampole uçan otomobilde hayatını kaybetti

Müzisyen ve söz yazarı Hakan Yelbiz'den acı haber! Şarampole uçan otomobilde hayatını kaybetti

09.01.2023 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, müzisyen ve söz yazarı Hakan Yelbiz'in kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Feci kazada Hakan Yelbiz yaşamını yitirdi, arkadaşı yaralandı.

Müzisyen ve söz yazarı Hakan Yelbiz'den acı haber! Şarampole uçan otomobilde hayatını kaybetti

Milas'taki kaza saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

METRELERCE SAVRULDU

Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

muzisyen-hakan-yelbiz-kazada-yasamini-yitirdi_9706_dhaphoto8

Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

muzisyen-hakan-yelbiz-kazada-yasamini-yitirdi_9706_dhaphoto6

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

muzisyen-hakan-yelbiz-kazada-yasamini-yitirdi_9706_dhaphoto4

Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

muzisyen-hakan-yelbiz-kazada-yasamini-yitirdi_9706_dhaphoto3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında karar!Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında karar!
İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!
'Gözdağı amaçlı...' Sinan Ateş cinayeti: İfadesi ortaya çıktı'Gözdağı amaçlı...' Sinan Ateş cinayeti: İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası milas

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

'Ülkücüler' paylaştı, sosyal medyada hızla yayıldı!

'Ülkücüler' paylaştı, sosyal medyada hızla yayıldı!

Erdoğan duyurdu! Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok...

Erdoğan duyurdu! Köprü ve otoyol ücretlerine zam yok...

Çocukların gözü önündeki vahşette şok iddia! 'Kefenini hazırlasın' telefonu...

Çocukların gözü önündeki vahşette şok iddia! 'Kefenini hazırlasın' telefonu...

'Koronavirüse benzemez, daha yıkıcı' Korkutan 'Yeni pandemi' sözleri

'Koronavirüse benzemez, daha yıkıcı' Korkutan 'Yeni pandemi' sözleri

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.