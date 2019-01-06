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Müzisyen Zafer Dilek, İKOD'un konuğu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

Müzisyen Zafer Dilek, İKOD'un konuğu oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) konuğu olan müzisyen Zafer Dilek, anılarını paylaştı.

Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz ezgilerini ortaya çıkaran müzisyen Zafer Dilek, etkinlikte yaptığı konuşmada, her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Duygularını üslubuna yansıtmaya çalıştığını aktaran Dilek, "Halkımız da ilgi gösterdi. Bizden olan Türk folkloru, Türk besteleri, özellikle halk müziğimizin güzel ezgilerini modernize edip sundum." dedi.

Meslekte 50 yılı devirdiğini anlatan Dilek, "Teknoloji çok gelişti. Teknik açıdan güzel şeyler yapılabiliyor. Tabii her devrin kendine özgü değerleri var. Yaşam biçimleri, kültürel değerler... Bunlar o dönemin anlayışına göre yansıtılmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Dilek, konuşmasının ardından İKOD üyeleriyle klasik otomobillere binerek müzik dinledi.

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İKOD zafer dilek

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