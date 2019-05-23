Müzisyene otogarda ’çiş’ dayağı

Antalya otogarında ağaçların kenarına küçük tuvaletini yapan Ferhan Taştekin, tartıştığı güvenlikçiler tarafından tartaklandı. Olayı cep telefonuyla kaydeden Taştekin, dayak yerken dahi bir an olsun telefonunu elinden bırakmayıp kaydı sürdürdü.

Olay, dün gece Antalya otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhan Taştekin isimli bir şahıs, otogar bahçesinde küçük tuvaletini yapmaya başladı. Durumu fark eden otogarın teknik personeli kendisini uyardı. Alkollü olduğu ileri sürülen Taştekin, iddiaya göre uyarılara hakaretle karşılık verdi. Bunun üzerine başlayan tartışma ardından arbedeye döndü. Haber verilen otogarın özel güvenlik görevlileri ve amirleri olay yerine gelmesinin ardından Taştekin hakkında “hayasızca harekette bulunmak” iddiasıyla polise teslim edilmek istendi.

Cep telefonunu kaydetmeye başladı

Bu sırada Taştekin cep telefonuyla kayıt yapmaya başlayıp, “Arkadaki kalabalığı görüyorsunuz. Beyaz gömlekli, amirim, beni almakla tehdit eden diğer ağabeyciğiniz! Bak, telefonuna bakıyor! Gel abi kendini tanıt sen bir bana” diyerek güvenlik görevlilerinin kendilerini kameraya tanıtmalarını isteyip tahrik etti. Buna sinirlenen güvenlik görevlileri de Taştekin’e müdahalede bulunmak istedi ancak Taştekin bir anda kaçmaya başladı. Kaçarken “Bakın nasıl vuruyorlar… Beni linç ediyorlar” diyen Taştekin, bir süre sonra ise güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yakalama anında da arbede yaşandı.