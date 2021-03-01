Müzisyenlerden Çağrı: “Ölmek İstemiyoruz”

Bir ayda iki müzisyenin intihar ettiği İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı müzisyen, sahne ve sokak sanatçılarının dernekleriyle birlikte bir basın açıklaması yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, basın açıklamasında hükümete dört maddelik çözüm çağrısı yaptı. “Ölmek istemiyoruz” diyen müzisyenler de vatandaşlardan destek istedi. Konak Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun yanı sıra Sokak Sanatçıları Derneği, İzmir Sahne Sanatçıları Derneği, İzmir Müzisyenler Derneği ve Roman Müzisyenler Derneği de katıldı. Basın açıklamasını okuyan Yücel, müzik emekçilerinin pandemi olmadığı zamanlarda bile düşük ücretlerle, sosyal güvenceleri ve iş güvenliği olmadan çalıştıklarını belirterek, pandemiyle birlikte durumlarının daha da kötüleştiğini vurguladı. “Müzisyenler müzik aletlerini satıyor” Müzisyenlerin geçinebilmek için artık müzik aletlerini bile satmak zorunda kaldıklarının altını çizen Yücel, “Bu mesleği icra eden vatandaşlarımızın arasında, ekmek teknesi olan müzik aletlerini satarak, evindeki eşyaları satarak ailesinin, çoluğunun çocuğunun ve bakmakla yükümlü olduğu insanların karnını doyurmaya çalışanlar var. Bin bir güçlükle aldığı sazını, kemanını, klarnetini, gitarını satıp, engelli yakınına, yaşlı anasına-babasına bakım masrafı yapanlar var ve belki de en acısı, geçinmek için, kirasını ödemek için, ailesine bakmak için her şeyi yapan ama iş bulamadığı, devlet sahip çıkmadığı için bunalıma girip hayatına son veren kardeşlerimiz var. İki çocuk babası Erdem Topuz ve Mehmet Mert El, maalesef işsizliğin ve çaresizliğin kurbanı oldular. Sosyal devletin gereği yerine getirilseydi, belki de Erdem ve Mehmet bugün hayata tutunabilirlerdi. Ancak üzülerek görüyoruz ki, bir yıldır bu insanlarımızın derdine çare olunmamış, sokak sanatçıları, müzik emekçileri, eğlence sektörü çalışanları adeta yok sayılmıştır” dedi.

Acil çözüm önerileri Türkiye’de yaklaşık 400 bin kişinin müzisyenlik yaparak hayatını kazandığını kaydeden Yücel, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sadece dört ay boyunca ve belli derneklere kayıtlı olan 30 bin müzisyene 1.000 liralık maddi yardım yapmasıyla, müzisyenlerimizin geçinmesini beklemek mümkün değildir. Bugün geçici çözümler, süreli yardımlar, bu derde çare olmuyor” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin imkanları ölçüsünde müzisyenlere destek vermeye çalıştığını belirten CHP İzmir İl Başkanı dört maddelik acil çözüm önerisini şöyle sıraladı: “Zaman kaybetmeden, bir müzisyen daha hayatına son vermeden; müzisyenlerimize maddi destek verilmesini, var olan kredi, kredi kartı ve varsa vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini, normalleşme sürecine geçildiğinde uzun vadeli ve faizsiz olarak mesleki destek kredisinin kullandırılmasını, müzisyenlerimizin ve sanatçılarımızın tüm sağlık giderlerinin ve ilaç masraflarının bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.”

“Bağımsızlığımızı koruyarak mücadeleye devam edeceğiz” Basın toplantısında konuşan Sokak Sanatçıları Derneği’nden Kubilay Mutlu, “Türkiye’de örgütsüz tüm kesimler gibi sanatçılar da kendi konumlarını çaresizlik olarak deneyimlediler ve sonuçlarını acı bir şekilde arkadaşlarımızın intihar haberleriyle alıyoruz. Bizim talebimiz, üzüntümüzü içimize atmak değil, öfkemizi muhataplarıyla buluşturmak. Sokakların özgür olacağı, sanatsal üretimlere uygun hale getirileceği günler için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Ne sarayın soytarısı olmak sanatçıların işidir, ne de yerel yönetimlerin bir memuruna dönüşmek. Sanat gücünü bağımsızlığından alır. Bu noktada sokak sanatlarına ve müzisyenlere yapılan her türlü yardımı biz memnuniyetle karşılıyoruz. Hepsini çok değerli buluyoruz. Ama biliyoruz ki uzun vadede bu tarz ilişkilerin kendisi birileri tarafından himaye edilen bir sanat, bir süre sonra sarayın soytarısı olmaktan öteye geçmeyecektir. Bağımsızlığımızı koruyarak bu yardımların artması için mücadeleye devam edeceğiz.”

“Mekanlarımızı açın, başka bir şey istemiyoruz” İçin Sanat’tan Mercan Titiz ise müzisyenlerin artık hayatta kalma mücadelesi verdiklerini söyleyerek, merkezi hükümetten, yerel yönetimlerden, siyaset kurumundan talepleri olduğunu, ancak vatandaşların da bu taleplere destek vermesi gerektiğini vurguladı: “Müzisyenler gibi dezavantajlı bir kesimden söz ediyoruz, 12 aydır. Müzisyenlerin sorununu herkes sahiplenip dillendirmediği sürece ilgili mercilere sesimizi ulaştırabileceğimize inanmıyorum. Herkesi müzisyenlerin sesine ses katmaya davet ediyorum.” İzmir Sahne Sanatçıları Derneği’nden Muhammer Açıkpazu da müzisyenleri enkaz altında kalan depremzedelere benzeterek, “Kimse sesimizi duyup enkaz altından çıkarmadı. Geçici ve 1000 liralık çözümler yetmiyor. Biz kalıcı çözümler istiyoruz. Arkadaşlarımız ölüyor, müzisyenlerimiz ölüyor. Müzik susarsa dünya susar, müzisyenlerimize sahip çıkalım. Mekanlarımızı açın, başka bir şey istemiyoruz. Sosyal güvencemiz yok, sesimizi kimse duymuyor. Biz ölmek istemiyoruz. Müzik ölmesin” şeklinde konuştu.