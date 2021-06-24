Müzisyenlerden ‘Gece Müzik Yasağı’ Tepkisi

Pandemi yasaklarının çoğunun kaldırılmasına rağmen, canlı müzik için saat 24’e kadar izin verilmesine, müzisyenler tepki gösterdi. Müzisyenler, canlı müzik için kısıtlama getirilmemesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" açıklaması, müzik camiasında tepki topladı. Özellikle restoran ve barlarda gece canlı müzik yapan müzisyenler karara tepki gösterdi.

Diyarbakır’da 220 üyesi bulunan Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu üyeleri, Erdoğan’ın açıklamasında basın toplantısıyla tepki gösterdi. Yerel Medya Derneği’nde bir araya gelen müzisyenler adına konuşan Federasyon Temsilcisi Semih Yıldız, yeni alınan kararların çalışma alanlarını daralttığını söyledi. Saat 24’ten sonra müzik yapılmasının kimseyi rahatsız etmeyeceğini savunan Yıldız, “Hükümetin geliştirdiği politikalar gerçekten bizim için bütün alanları daraltıyor. Zenginlerin fabrikaları açıktır. Turizm sektörü açıktır ama düğün salonunda oynayamazsın. Oynayamazsan benim arkadaşlarım kazanamayacak. Kazanamazsa kendini idare ettiği için çoluğuna çocuğuna ekmek götüremeyecektir ama hükümetin umurunda değil. Son anda bir karar da var saat 24’den sonra müzik çalınmasından rahatsız olunuyormuş. Böyle ucube bir kararı ben hiçbir yere ne görüyorum ne duyuyorum” dedi.

Müzisyenler açıklamadan sonra tepkilerini Kürtçe bir şarkı söyleyerek dile getirdi.

“Kimseyi rahatsız etmez”

Müzisyenler karardan duydukları rahatsızlığı VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. 20 yıldan fazladır müzisyen olan Mahmut Çavrun, saat 24’ün erken olduğunu söyledi. Bu kararın bar ve restoranlarda çalışan müzisyenleri zor durumda bırakacağını ifade eden Çavrun, “Bence çok vahim bir karar. Restoran ve barlarda çalışan arkadaşlarımıza hiçbir faydası yok. Bu arkadaşımız bu süre içinde zaten zor durumdaydılar. Bu sürecin gelişiyle daha da zorlanmaya başladılar. Restoranlar 12'ye kadar çalışamaz, iki üçe kadar çalışması lazım. İki üçe kadar çalışmayan arkadaşlarımız herhangi bir restoranda çalışamaz.9 buçukta program başlıyor. Dokuz buçukta program başlasın 11, 12'ye kadar kim gelecek? Talebimiz saatin uzatılmasıdır. En azından bu tür yerlerde çalışan arkadaşlarımızın evlerine ekmek götürmeleri için saatleri uzatılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Seyfettin Kaya ise 24’ten sonra yapılacak müziğin kimseyi rahatsız etmeyeceği görüşünde. Müzikli mekanların geç saatlere kadar açık olması gerektiğini anlatan Kaya şöyle konuştu: “En az saat 2 olması lazım. 2'ye kadar süre tanınsa, arkadaşlarımız 9 gibi programlarına başlar, 2 gibi kapatıp evlerine giderler. 12 oldu mu gelen müşteri yok. Kimse o saate kadar gelmez. Alkollü mekanlar 11-12'den sonra başlar. 1-2 saat kalır, ondan sonra eve gider. Onun için karşıyız. Şimdiye kadar kimse rahatsız olmadı şimdi mi rahatsız oluyor? Benim bildiğim kadarıyla Diyarbakır, Türkiye genelinde mekanlar sabaha kadar da açıktı.”

15 yıldır müzik yapan Selahattin Ataş da karara karşı çıkanlardan. Ataş, kararın gece program yapan müzisyenleri olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, “Gece 12'den sonra yasağın gelmesi ben ve değerli meslektaşlarım için iyi olmadı. Çünkü gece alemi saatleri saat 11'den sonra başlıyor. Bu bizi çok etkiliyor. (Gece müzik) Bazı yerlerde rahatsız etmez” diye konuştu.

