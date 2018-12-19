'Müzmin hastalıklar, erken dönem sağlık riski taramasıyla tespit ediliyor'

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Check-Up Sorumlu Hekimi Ebru Onuker, bugünün en yaygın sağlık problemlerinin müzmin hastalıklar olduğunu belirterek, "Kanser, romatizmal hastalık, diyabet, obezite, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, migren ve Parkinson başta olmak üzere birçok hastalığı erken dönemde sağlık riski taramasıyla tespit edebilmek mümkün" dedi.

'Hastalıktan korunmak tedavi etmekten daha az maliyetlidir' sloganıyla yola çıkılan Medicana Bursa Hastanesi ile Nilüfer Belediyesi'nin 1 yıl sürecek seminer programına kent sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. İki kurum arasındaki hizmet protokolü çerçevesinde, 'Vücudunuzu ne kadar iyi tanıyorsunuz' başlığı altında, hastanenin Check-Up Sorumlu Hekimi Ebru Onuker tarafından sunum gerçekleştirildi. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde konuşan Dr. Onuker, bugünün en yaygın sağlık problemlerinin, müzmin hastalıklar olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bunlar birden, aniden ortaya çıkan değil; yavaş yavaş gelişen ve bulgu verebilmesi için belirli bir zaman gereken problemlerdir. Kanser, romatizmal hastalık, diyabet, obezite, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, migren ve Parkinson başta olmak üzere daha birçok hastalığı erken dönemde sağlık riski taraması ile tespit edebilmek mümkündür. Genetik yapıyı, yaşı, cinsiyeti, kişinin sağlık ile ilgili öz geçmişini, var olan hastalıklarını, kötü alışkanlıklarını, ruhi durumunu, mesleğini de bir bütün halinde ele almak gerekir. Bu temel verilere ilaveten kullanılan ilaçlar, uyku düzeni, beslenme tarzı, egzersiz kapasitesi bizim sağlık riski yönetiminde dikkate aldığımız konulardır."

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