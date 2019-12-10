Myanmar: Arakan'daki Müslümanlara "soykırım" uygulandığı iddiasıyla açılan dava başlıyor

Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara soykırım yapıldığı iddialarıyla ilgili açılan dava, Hollanda'nın başkenti Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nda bugün başlıyor.

Gambiya devleti tarafından açılan davanın ilk duruşmasının üç gün sürmesi ve mahkeme heyetinin ilk etapta Müslümanların güvenliğini artırıcı bazı geçici önlemlerin alınmasına karar vermesi bekleniyor.

Dava, Myanmar devletine karşı açıldı. Dava sürecinde Myanmar adına savunmayı Nisan 2016'dan bu yana ülkenin fiili lideri olan Aung San Suu Kyi yapacak.

Her ne kadar Myanmar ordusu üzerinde herhangi bir gücü olmadığı bilinse de, Müslümanlara yönelik düzenlenen operasyonların 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Suu Kyi'nin de prestijini olumsuz etkiliyor. Birleşmiş Milletler (BM), Suu Kyi'yi "suç ortağı" olarak tanımlıyor.

Myanmar'da 2017 yılında bir karakola düzenlenen saldırının ardından ordu ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bölgelerde operasyonlar düzenlemişti.

Myanmar hükümet, operasyonlarda sivil halkın değil, silahlı grupların hedef alındığını açıklamış ancak aralarında BM'nin de bulunduğu birçok kuruluş orduyu "etnik temizlik" yapmakla suçlamıştı.