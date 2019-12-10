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Myanmar: Arakan'daki Müslümanlara "soykırım" uygulandığı iddiasıyla açılan dava başlıyor

10.12.2019 13:56 | Son Güncelleme

Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara soykırım yapıldığı iddialarıyla açılan dava, Hollanda'nın başkenti Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nda bugün başlıyor. Myanmar adına savunmayı ülkenin fiili lideri, Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi yapacak.

Myanmar: Arakan'daki Müslümanlara "soykırım" uygulandığı iddiasıyla açılan dava başlıyor

Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara soykırım yapıldığı iddialarıyla ilgili açılan dava, Hollanda'nın başkenti Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nda bugün başlıyor.

Gambiya devleti tarafından açılan davanın ilk duruşmasının üç gün sürmesi ve mahkeme heyetinin ilk etapta Müslümanların güvenliğini artırıcı bazı geçici önlemlerin alınmasına karar vermesi bekleniyor.

Dava, Myanmar devletine karşı açıldı. Dava sürecinde Myanmar adına savunmayı Nisan 2016'dan bu yana ülkenin fiili lideri olan Aung San Suu Kyi yapacak.

Her ne kadar Myanmar ordusu üzerinde herhangi bir gücü olmadığı bilinse de, Müslümanlara yönelik düzenlenen operasyonların 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Suu Kyi'nin de prestijini olumsuz etkiliyor. Birleşmiş Milletler (BM), Suu Kyi'yi "suç ortağı" olarak tanımlıyor.

Myanmar'da 2017 yılında bir karakola düzenlenen saldırının ardından ordu ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bölgelerde operasyonlar düzenlemişti.

Myanmar hükümet, operasyonlarda sivil halkın değil, silahlı grupların hedef alındığını açıklamış ancak aralarında BM'nin de bulunduğu birçok kuruluş orduyu "etnik temizlik" yapmakla suçlamıştı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylar nedeniyle yaklaşık 700 bin kişi komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

Myanmar, Arakan'da yaşayan yaklaşık 1 milyonluk Müslüman nüfusu "yasa dışı göçmen" olarak tanımlıyor ve vatandaşlık gibi bazı temel haklardan mahrum bırakıyor.

Uluslararası Adalet Divanı Lahey'de bulunuyor

Myanmar hakkında hangi iddialar ortaya atılıyor?

Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan belgelerde, Ekim 2016'da başlayıp Ağustos 2017'ye kadar devam eden süreçte Müslümanlara yönelik "geniş çaplı ve sistemli temizlik kampanyası" yürütüldüğü öne sürülüyor.

Ortaya atılan iddialar arasında katliam, tecavüz ve "genellikle içindekilerin üstüne kapıyı kilitleyerek" binaların ateşe verilmesi gibi yöntemlerle "Müslümanların tamamının ya da bir bölümünün yok edilmesinin amaçlandığı" da yer alıyor.

BM'nin yolladığı inceleme ekibi de bu iddiaların doğruluğunu kanıtlar nitelikte bulgulara ulaştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin heyeti tarafından hazırlanan ve Ağustos ayında yayımlanan raporda, Myanmar ordusu "düzenli ve sistemli bir şekilde kadın, çocuk, erkek ve trans bireylere yönelik tecavüz, toplu tecavüz ve diğer başka şiddet içeren cinsel saldırılarda" bulunduğu belirtiliyor.

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