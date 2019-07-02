Myanmar, Arakanlı mülteci kamplarına üst düzey heyet gönderecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Myanmar, Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı mültecinin bulunduğu kamplara, geri dönüş sürecini anlatacak üst düzey bir heyet göndereceğini bildirdi.

Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Hau Do Suan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda uluslararası toplumu, yerinden edilerek Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı mültecilerin evlerine geri dönüş süreci hakkında bilgilendirdi.

Yerinden edilmiş ve Arakan eyaletinden olduğu doğrulanmış mültecileri geri almaya hazır olduklarını söyleyen Hau, şimdiye kadar 30 bin 464 kişinin dönme talebinde bulunduğunu, bunların 13 bin 235'inin Arakanlı olduğunun tespit edildiğini ve ne zaman isterlerse Arakan'a dönebileceklerini belirti.

Hau, "Myanmar, yerinden edilenlerin geri dönmeleri için yapılan düzenlemeleri anlatmak için Cox's Bazar'a üst düzey bir heyet gönderecek.'' dedi.

-''Harekete geçilmezse tehlike çanları çalacak''

BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener ise Arakan krizinin çözümünün ve mültecilerin evlerine dönüş sürecinin yavaş gittiğine dikkati çekerek, bir an önce harekete geçilmezse ''tehlike çanlarının çalacağı'' uyarısında bulundu.