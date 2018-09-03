"Myanmar, Arakanlı Müslümanların dönüş sürecini erteliyor"

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkelerine dönüş sürecini neden göstermeksizin ertelediğini belirtti.

Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İş Birliği için Bengal Körfezi Ülkeleri Girişimi (BIMSTEC) toplantısına katılmak üzere Nepal'de bulunan Hasina, düzenlediği basın toplantısında, "Myanmar, vatandaşlarını geri almaya hazır olduğunu söylüyor ancak gerçeğe bakıldığında bunun için hiçbir şey yapmıyor. Myanmar, Rohingyaların ülkelerine dönüş sürecini belirli bir neden olmadan erteliyor." ifadelerini kullandı.

Hasina, BIMSTEC toplantısı kapsamında Myanmar Devlet Başkanı Win Myint ile bir araya geldiğini ancak görüşmede Arakanlı Müslümanlar konusunun ele alınmadığını söyledi.

Bangladeş ve Myanmar, aralık ayında Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönüşünü öngören bir anlaşma imzalamıştı.

- Arakan sorunu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını istemişti.