Myanmar, Arakanlı Müslümanların dönüşü için hazırlıksız

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tespit edilen, 2017’de Arakan’da tahrip edilmiş veya yıkılmış 392 yerleşim yerinin mevcut durumuna yer verilen raporda, yeniden yapılandırma belirtisi olmayan 320’nin üzerinde yerleşim yeri olduğu belirlendi.

Enstitünün Uluslararası Siber Politika Merkezi, Myanmar’ın Arakan eyaletinde 2017’de yakılan, zarar gören veya tahrip edilen yerleşim yerlerinin mevcut durumunu değerlendirmek için açık kaynak verilerini ve yeni uydu görüntülerini inceledi.

Merkezi Avustralya'da bulunan düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün (ASPI) raporuna göre, Myanmarlı yetkililer, Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için yeterli hazırlık yapıldığını dile getirseler de 2017’de Arakan’da tahrip olmuş veya yıkılmış 392 yerleşim yerinden 320'sinde Myanmar'ın yeniden yapılandırma yaptığına dair işaret gözlemlenmedi.

Raporda, Arakanlı Müslümanların güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde Myanmar’a geri dönebilmelerine dayanak sağlayıcı koşulların mevcut olduğu iddialarının desteklenmediği ifade edilerek yarım milyon Arakanlı Müslüman'ın geri dönebilmesi için minimum düzeyde hazırlık yapıldığının uydu analizleri sonucu tespit edildiği vurgulandı.

Arakanlı Müslümanlar için yapılan hazırlıkların yetersizliğinin endişe verici olduğu belirtilen raporda, devam eden şiddetin, istikrarsızlığın, internet ve iletişim teknolojilerindeki kesintilerin ve Arakan’daki güvenlik durumuyla ilgili bilgi eksikliğinin bu endişelere etkisi olduğu kaydedildi.

Raporda, uluslararası toplum, Arakanlı Müslümanlara yönelik güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir gelecek için en iyi çözümün bulunması için çaba göstermeye çağrıldı.

- "Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil"

Uluslararası Af Örgütü bu ay yaptığı yazılı açıklamada, "Myanmar’ın Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığını" kaydetmişti.