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Myanmar'da çatışmalar başladı: 10 asker öldü!

28.04.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar'ın Bangladeş sınırındaki Chin eyaletinde etnik silahlı grup ile Myanmar ordusu arasında çıkan çatışmalarda, Myanmar ordusundan en az 10 asker öldürüldü.

Myanmar'da çatışmalar başladı: 10 asker öldü!

Ülkedeki askeri darbenin ardından kurulan etnik silahlı örgüt Chinland Savunma Birlikleri'nin (CDF) bir yöneticisi, eyalete bağlı Mindat kentinde dün gerçekleşen çatışmalara dair The Irrawaddy gazetesine konuştu.

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CDF yöneticisi, dün akşam saatlerinde şehrin dağlık alanlarında ordu konvoyuna düzenledikleri baskın sonucu en az 10 askeri öldürdüklerini ve çatışmaların gün boyu sürdüğünü açıkladı.

Ordunun bu sabaha karşı saldırılara başladığını belirten yetkili, "Havan topu ve RPG'lerle karşılık verdiler. Yoğun bombardıman altında kaldık" dedi.

CDF yöneticisi, çatışmaların ardından kendileri arasındaki can kayıplarına ilişkin ise bilgi vermedi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Myanmar

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