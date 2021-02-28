Myanmar'da darbe karşıtı protesto: En az 10 ölü

Görgü tanıklarının ifadeleri ve yerel medyadaki haberlere göre, polis ve güvenlik güçleri, ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasından bu yana ülkenin belli başlı kentlerinde barışçı gösteriler düzenleyen protestoculara müdahalede bulundu.

Protestoculara karşı plastik mermilerin, göz yaşartıcı gazın ve sersemletici ses bombalarının kullanıldığı müdahalelerde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Khit Thi Media internet sitesinde yer alan habere göre, Yangon şehrinde 4, Bago şehrinde 3 ve Dawei şehrinde 3 protestocu yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları Yangon'da hayatını kaybedenler arasında bir öğretmen ile bir üniversite öğrencisinin bulunduğunu aktardı.

PROTESTOCU ÖĞRETMENLERE VE TIP ÖĞRENCİLERİNE MÜDAHALE

Irrawaddy internet sitesinin haberine göre, polisin Yangon'da Eğitim Bakanlığına ait bir binanın önünde öğretmenler tarafından düzenlenen protestoyu dağıtmak üzere yaptığı müdahale sırasında, plastik merminin isabet ettiği bir kadın öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Protestonun yapıldığı bölgenin yakınında yol kenarında yiyecek büfesi işleten bir vatandaş, siteye yaptığı açıklamada, müdahale sırasında yaklaşık 40 öğretmenin gözaltına alındığını belirterek, "Polisin ne kadar acımasız olduğunu görmek şoke ediciydi. Göz yaşartıcı gaz sıktılar, protesto eden öğretmenleri tekme tokat dövdüler." ifadelerini kullandı.