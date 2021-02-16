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Myanmar'da darbe karşıtlarına 20 yıl hapis cezası

16.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Myanmar'da darbe karşıtlarına 20 yıl hapis cezası

Myanmar ordusu, darbe karşıtı protestoculara silahlı kuvvetleri engellemeleri halinde 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceği uyarısında bulundu.

Myanmar ordusunun Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, askeri darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde süren protestolarda güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyen kişilerin uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabileceği duyuruldu.

Silahlı kuvvetlerin görevini yapmasını engelleyenlere 20 yıla varan hapis cezası verilebileceği belirtilen paylaşımda, askeri cunta liderlerine yönelik sözlü, yazılı veya işaret yoluyla nefret ve aşağılama içerikli eylemlerde bulunanlara da para cezalarına ilaveten uzun süreli hapis cezaları uygulanabileceği kaydedildi.

Öte yandan, kamuoyunda korku veya huzursuzluğa yol açtığı tespit edilenlerin de 3 ila 7 yıl hapis cezasına çaptırılabileceği bildirildi.

ASKERİ ARAÇLAR SOKAKLARDA

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken bugün ülkede internet bağlantısının kesildiği ve askeri araçların sokaklarda devriye gezmeye başladığı bildirildi.

Protestocu grupların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde başkent Nepido ve Yangon şehirlerinde gösterilerin yapıldığı bölgelerde tanklar ve askeri araçlar dikkati çekti.

Yangon'da askerler, gösteri yapmak isteyen kalabalığa plastik mermiyle müdahale ederken görüntülendi.

Protestoculara ait internet sitesi Myanmar Now'da yer alan haberde askeri yönetimin sabah saatlerinde Yangon'da çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığı bildirildi.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, bir yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

13 Şubat'ta sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptıkları gerekçesiyle aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı verilmişti.

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