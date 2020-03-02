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Myanmar'da koronavirüs paniği! Ülkeye girişine izin verilmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 16:01 | Son Güncelleme

Myanmar, koronavirüs nedeniyle bir yolcu gemisinin ülkenin ticari başkenti Yangon'a girmesine izin vermedi.

Myanmar'da koronavirüs paniği! Ülkeye girişine izin verilmedi

Koronavirüsün henüz görülmediği Myanmar'da hükümet, Yangon'da 4 gün konaklamayı planlayan Bahama bandıralı "The Silver Spirit" isimli yolcu gemisinin limana giriş iznini geri çevirdi.

Sağlık ve Spor Bakanlığında görevli müdür Khin Khin Gyi, kararın başkent Nepido'daki olağanüstü toplantıda alındığını belirtti.

BAKAN GYİ'DEN AÇIKLAMA

Gyi yaptığı açıklamada, "Bu kararın alınmasının temel sebebi, geminin koronavirüs vakalarının görüldüğü birkaç ülkeye uğramış olması." ifadelerini kullandı.

En son Tayland'ın Puket adasına uğrayan gemi, 22 ülkeden 485 turist ve 350 kişilik mürettebat taşıyor.

Myanmar'da koronavirüs şüphesiyle 45 hastaya test yapılırken, hiçbirinde yeni tip koronavirüse rastlanmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs yolcu gemisi

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