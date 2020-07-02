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Myanmar’da madende heyelan: 113 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:23 | Son Güncelleme

Myanmar’da ‘yeşim taşı’ çıkarılan bir madende meydana gelen toprak kaymasında 113 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çok sayıda madencinin toprak altında olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Myanmar’ın Kaçin eyaletindeki Hpakan bölgesinde, ‘yeşim taşı’ çıkarılan bir madende yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yüzlerce madencinin toprak altında kaldığı belirtildi. Yetkililer, şu ana kadar 113 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Hpakan’da yeşim taşı çıkarılan madende 2015 yılında meydana gelen toprak kaymasında 100’den fazla madenci yaşamını yitirmişti. Felaketin ardından maden yetkili yaptığı açıklamada, “Bazı insanlar tüm aile üyelerini kaybetti” ifadelerini kullanmıştı.

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