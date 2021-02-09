Myanmar'da polisi darbe karşıtlarına plastik mermiyle müdahale etti

Ülkenin başkenti Nepido, Yangon ve Mandalay şehirlerinde askeri yönetimin 5 kişiden fazla toplanma yasağına rağmen protesto düzenleyen darbe karşıtı gruplar, güvenlik güçlerinin uyarılarını dinlemeyerek gösteriyi sürdürdü.

Yangon'daki protestolara dair paylaşılan sosyal medya görüntülerinde, Myanmar polisinin, göstericilere plastik mermi ile müdahalesi dikkati çekti.

Videolarda ayrıca polis, protestocuların dağılması için havaya gerçek mermi ile ateş ederken görüldü.

Polisin müdahalesi sonucu 3 kişinin yaralandığını açıklayan protesto grupları, şimdiye kadar en az 27 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

"BOYUN EĞMEDEN PROTESTOLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Yangon'daki protestolara katılan 62 yaşındaki Ko Ko Htay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri idareyi tanımayacaklarını dile getirerek, "Bize sert davranmaya başladılar. Sivil irade yeniden kurulana kadar onlara boyun eğmeden protestolara devam edeceğiz." dedi.

Darbeyle iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Partisinin (NLD) üyesi Zin Mar Aung ise cuntanın demokratik seçimler yapılacağına dair vaatlerinin inandırıcı olmadığını ifade etti ve "Bu tür boş vaatleri daha önce de duyduk. Sivil iradeye geçiş 20 yıldan fazla sürdü. Bunun tekrar yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.