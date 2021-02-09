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Myanmar'da polisi darbe karşıtlarına plastik mermiyle müdahale etti

09.02.2021 13:33 | Son Güncelleme:
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Myanmar'da polisi darbe karşıtlarına plastik mermiyle müdahale etti

Myanmar'da ülkenin çeşitli kentlerinde askeri darbeyi protesto etmek için sokağa çıkan gruplara plastik mermiyle müdahale eden polisin en az 27 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Ülkenin başkenti Nepido, Yangon ve Mandalay şehirlerinde askeri yönetimin 5 kişiden fazla toplanma yasağına rağmen protesto düzenleyen darbe karşıtı gruplar, güvenlik güçlerinin uyarılarını dinlemeyerek gösteriyi sürdürdü.

Yangon'daki protestolara dair paylaşılan sosyal medya görüntülerinde, Myanmar polisinin, göstericilere plastik mermi ile müdahalesi dikkati çekti.

Videolarda ayrıca polis, protestocuların dağılması için havaya gerçek mermi ile ateş ederken görüldü.

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Polisin müdahalesi sonucu 3 kişinin yaralandığını açıklayan protesto grupları, şimdiye kadar en az 27 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

"BOYUN EĞMEDEN PROTESTOLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Yangon'daki protestolara katılan 62 yaşındaki Ko Ko Htay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri idareyi tanımayacaklarını dile getirerek, "Bize sert davranmaya başladılar. Sivil irade yeniden kurulana kadar onlara boyun eğmeden protestolara devam edeceğiz." dedi.

Darbeyle iktidardan devrilen Ulusal Demokrasi Partisinin (NLD) üyesi Zin Mar Aung ise cuntanın demokratik seçimler yapılacağına dair vaatlerinin inandırıcı olmadığını ifade etti ve "Bu tür boş vaatleri daha önce de duyduk. Sivil iradeye geçiş 20 yıldan fazla sürdü. Bunun tekrar yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı protestoların ülkeye yayılması üzerine dün, Yangon ve Mandalay'ın 7 ilçesinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Ayrıca ülkede akşam 20.00'den sabah 04.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 5 kişiden fazla grupların toplanması yasaklanmıştı.

ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

14 YILIN EN KALABALIK PROTESTOSU

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler ve sivil itaatsizlik eylemleri başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı.

Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.

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