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  4. Myanmar'daki darbenin ilk anlarını spor yaptığı sırada görüntüledi

Myanmar'daki darbenin ilk anlarını spor yaptığı sırada görüntüledi

02.02.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Myanmar'da bir beden öğretmeni, aerobik yaparken farkında olmadan ülkede gerçekleşen askeri darbenin ilk anlarını kaydetti. O anlar ülkede viral oldu.

Myanmar'da beden öğretmeni olan Khing Hnin Wai aerobik yaptığı sırada farkında olmadan ülkede gerçekleşen askeri darbenin ilk anlarını kaydetti. Wai'nin internet üzerinden aerobik yaptığı anlarda, arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntülerini kaydetti. Videonun yayınlandığı gün ise ülkede ordu yönetime el koydu. Beden öğretmeni Wai'nin daha önce aynı yerde 11 ay boyunca çok sayıda çekim yaptığını açıkladı. O anlar ülkede viral oldu.

ÜLKEDE ASKER YÖNETİME EL KOYDU

53 milyon nüfuslu Asya ülkesi Myanmar’da, resmi adı “Tatmadaw” olan askeri kuvvetler, dün sabah darbe gerçekleştirdi. Ordu ilk açıklamasında, bir yıllık olağanüstü hal ilan ederek yönetime el koyduğunu, bir yılın sonunda seçimlerin yapılacağını duyurdu. Darbe, Myanmar’da ordu ile sivil hükümet arasında 8 Kasım 2020 tarihinde yapılan genel seçimlerde hile yapılıp yapılmadığı tartışmalarının üzerine gerçekleşti

(DHA)

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