Myanmar'daki protestolarda polis ateş açtı! 56 kişi öldü

Myanmar Now internet sitesinin protestoları takip eden aktivistlere dayandırdığı haberine göre, bugün Yangon, Mandalay, Myeik, Wundwin, Meikhtila ve Kyaukpadaung kentlerinde düzenlenen protestolara müdahale eden Myanmar ordusu kalabalığa ateş açtı.

Çıkan olaylarda en az 56 kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Aktivist Keren Khin, ölü sayısının gün içinde artabileceğine dikkati çekerek, "Ölen bazı protestocuların cesetleri askerler tarafından götürüldüğü için sahadaki ölü sayısını tam olarak tespit edemiyoruz" dedi. Khin, Myanmar ordusunun şiddetinin protestoların etkisini göstermesinden kaynaklandığını vurguladı.

Darbe karşıtı milletvekilleri tarafından sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) üyelerinden Salai Maung Taing San, katıldığı bir etkinlikte güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesini, "Bugün, silahlı kuvvetler için utanç günüdür." şeklinde değerlendirdi.

San, bugün Myanmar ordusunun Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladığını anımsatarak, "Bu önemli güne, 300'den fazla sivili öldürmüş bir ordu olarak girdiler" dedi.