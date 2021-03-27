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Myanmar'daki protestolarda polis ateş açtı! 56 kişi öldü

27.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Myanmar'daki protestolarda polis ateş açtı! 56 kişi öldü

Myanmar Now internet sitesinin protestoları takip eden aktivistlere dayandırdığı haberine göre, bugün Yangon, Mandalay, Myeik, Wundwin, Meikhtila ve Kyaukpadaung kentlerinde düzenlenen protestolara müdahale eden Myanmar ordusu kalabalığa ateş açtı.

Çıkan olaylarda en az 56 kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Aktivist Keren Khin, ölü sayısının gün içinde artabileceğine dikkati çekerek, "Ölen bazı protestocuların cesetleri askerler tarafından götürüldüğü için sahadaki ölü sayısını tam olarak tespit edemiyoruz" dedi. Khin, Myanmar ordusunun şiddetinin protestoların etkisini göstermesinden kaynaklandığını vurguladı.

Darbe karşıtı milletvekilleri tarafından sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) üyelerinden Salai Maung Taing San, katıldığı bir etkinlikte güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesini, "Bugün, silahlı kuvvetler için utanç günüdür." şeklinde değerlendirdi.

San, bugün Myanmar ordusunun Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladığını anımsatarak, "Bu önemli güne, 300'den fazla sivili öldürmüş bir ordu olarak girdiler" dedi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 344 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

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