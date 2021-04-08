Myanmar: Darbe karşıtı protestolara katılan ünlü model gözaltına alındı

Myanmar'da askerler, protestoları destekleyen sanatçı ve oyunculara yönelik operasyon kapsamında, ünlü model Paing Takhon'u da gözaltına aldı. Tayland ve Myanmar'da milyonlarca hayranı olan popüler oyuncu ve model Paing Takhon, gerek sokakta gerek internetteki protestolara aktif olarak katılmıştı. Takhon'un bir milyondan fazla kişinin izlediği Instagram hesabı ile Facebook hesabı da kapatıldı. Myanmar'da askerlerin 1 Şubat günü seçim sonuçlarını tanımayarak yönetime el koyması üzerine patlak veren kitlesel protesto gösterilerine, güvenlik güçlerinin müdahalesi giderek daha şiddetlendi ve şu ana kadar 600 civarında sivil yaşamını yitirdi. Gözaltı için 8 askeri kamyonla 50 asker gönderildi Kız kardeşi Thi Thi Lwin'in Facebook paylaşımına göre, Perşembe sabaha karşı yerel saatle 05.00 sularında 8 askeri kamyonla 50 civarında asker Takhon'u gözaltına almaya geldi. Adını vermek istemeyen bir yakını BBC'ye Takhon'un Yangon'un Kuzey Dagın mahallesindeki annesinin evinden alındığını söyledi. Aynı kişi Takhon'un ayakta duramamasına, doğru dürüst yürüyememesine sebep olan fiziksel bir rahatsızlık geçirdiğini ve aynı zamanda ağır bir depresyon geçirmekte olduğunu da ekledi.

Yakını bütün bunlara karşın Takhon'un, aldığı tutum nedeniyle başına geleceklerin farkında olduğunu ve "hiçbir şekilde korkmadığını" söyledi. Askerlerin Takhon'un iki cep telefonuna el koyduğu da belirtiliyor. Darbeye tepkisini nasıl göstermişti? 24 yaşındaki ünlü model haftalardır bir çok yürüyüş ve protesto gösterisine bizzat katıldı. Ayrıca, sosyal medyada, ordunun devirdiği demokrasi yanlısı politikacı Aung San Suu Kyi'nin fotoğraflarını paylaşıyordu. Kapatılan sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda "Askeri darbeyi şiddetle kınıyoruz. Devlet Danışmanı Aung San Suu Kyi ile Devlet Başkanı U Win Myint'in, bakanların ve seçilmiş parlamento üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 2020 seçimlerinin sonuçlarına saygı gösterilmesini ve NLD'nin çoğunlukta olduğu (Suu Kyi'nin partisi) parlamentonun en kısa zamanda yeni bir sivil hükümet oluşturmasını istiyoruz" dediği bildiriliyor. Myanmar'da neler oluyor? Takhon'un gözaltına alınması, son günlerde protestolara katılan ünlülere yönelik bastırma harekatının bir parçası.