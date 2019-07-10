"Myanmar hükümeti ile BM arasındaki protokole müdahil değiliz"

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların tam sayısının net olarak belirlenemediğini vurgulayan Aslanov, "2017 Ağustos'tan bu yana 700 binden fazla kişi Bangladeş'e sığındı. Daha önce Arakan eyaletinden kaçanlarla toplam rakamın 1,1 milyon olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Aslanov, 31 Ağustos 2017'deki krizin başından bu yana sınır bölgelerine odaklandıklarının altını çizerek, Bangladeş ve Myanmar sınırının her iki yakasında da faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Bangladeş'te 45'i uluslararası olmak üzere toplam 250 çalışanları bulunduğunu dile getiren Aslanov, bunların büyük çoğunluğunun Myanmar'dan kaçarak Cox's Bazar'daki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlara insani yardım için görevlendirildiğini ifade etti.

- "ICRC, sürece dahil değildir"

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmeleri için Myanmar hükümeti ve BM arasında mayısta imzalanan, tepkilere neden olan protokole (MOU) ilişkin, AA muhabirinin sorusu üzerine Aslanov, şunları söyledi:

"Protokolün tam içeriği nedir bilmiyorum ama geri dönüşlerle ilgili sürece ilişkin vizyonu içerdiğini düşünüyorum. Şunu net olarak belirtmek istiyorum ki ICRC, Arakanlı Müslümanların geri dönüşleriyle ilgili sürece dahil değildir. Biz protokole dahil değiliz ama gerek Bangladeş gerekse Arakan'daki insani yardımlara müdahiliz ama MOU'nun bir parçası değiliz."

Aslanov, Arakanlı Müslümanların anavatanlarına dönüşünün "sürdürülebilir çözümlerden" biri olduğunu belirterek, ancak geri dönüşlerin gönüllü olması ve uluslararası alanda kabul görmesi gerektiğini kaydetti.

- "Bu insanlar evlerine geri dönmek istiyor"

Geri dönüşler için kişisel olarak umudunu kesmediğine işaret eden Aslanov, "Kamptaki insanlara sorarsanız elbette doğdukları ve büyüdükleri topraklara geri dönmek istiyor. Bangladeş'teki hiçbir insani yardım, anavatanında yaşamayla eş değer değildir. Bana göre, evet, bu insanlar evlerine geri dönmek istiyor." dedi.