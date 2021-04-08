HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi geceyi arabasında geçirdi!

Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi geceyi arabasında geçirdi!

08.04.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askeri darbeyle siyasi krizin yaşandığı Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellendi. Tabiri caizse kapıda kalan büyükelçi geceyi arabasında geçirdi.

Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi geceyi arabasında geçirdi!

Myanmar'da 1 Şubat darbesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor. Ölü sayısı her geçen gün artarken kriz İngiltere'nin başkenti Londra'ya sıçradı.

Ülkedeki darbe girişimini eleştirdiğini ifade eden Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in, askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellendi.

Londra'daki elçiliğe girişinin engellediğini açıklayan büyükelçi aynı durum ile personelin de karşı karşıya kaldığını duyurdu.

2021-04-08T112742Z_1378860292_RC2NRM9G3GGD_RTRMADP_3_MYANMAR-POLITICS-BRITAIN

Minn, aynı açıklamada kendisine artık Myanmar'ı temsil etmediğinin söylendiği bilgisine de yer verdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Minn, elçilik binasına alınmayınca geceyi arabasında geçirmek zorunda kaldı.

Bu sabah arabasından inerken görüntülenen büyükelçi protesto amacı ile elçilik binasının önüne geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANI RAAB DESTEK VERDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab attığı tweet ile büyükelçiyi cesaretinden dolayı tebrik etti ve destek verdi.

GÖZALTINDAKİ SİYASİLERİN BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

Minn, gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılmalarını istemişti. Büyükelçinin bırakılmasını istediği kişiler arasında darbe öncesi fiilen ülkeyi yöneten Aung San Suu Kyi de yer alıyordu.

ÖLEN SİVİLLERİN SAYISI 598'E ÇIKTI

Myanmar'da ise protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 598'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda, toplam can kaybının 598'e çıktığı, 2 bin 847 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
'Konsey Başkanı birinci sıradadır!''Konsey Başkanı birinci sıradadır!'
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.