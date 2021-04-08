Myanmar'ın İngiltere Büyükelçisi geceyi arabasında geçirdi!

Myanmar'da 1 Şubat darbesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor. Ölü sayısı her geçen gün artarken kriz İngiltere'nin başkenti Londra'ya sıçradı.

Ülkedeki darbe girişimini eleştirdiğini ifade eden Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in, askeri ataşe tarafından elçilik binasına girişi engellendi.

Londra'daki elçiliğe girişinin engellediğini açıklayan büyükelçi aynı durum ile personelin de karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Minn, aynı açıklamada kendisine artık Myanmar'ı temsil etmediğinin söylendiği bilgisine de yer verdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Minn, elçilik binasına alınmayınca geceyi arabasında geçirmek zorunda kaldı.

Bu sabah arabasından inerken görüntülenen büyükelçi protesto amacı ile elçilik binasının önüne geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANI RAAB DESTEK VERDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab attığı tweet ile büyükelçiyi cesaretinden dolayı tebrik etti ve destek verdi.

GÖZALTINDAKİ SİYASİLERİN BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

Minn, gözaltına alınan siyasetçilerin serbest bırakılmalarını istemişti. Büyükelçinin bırakılmasını istediği kişiler arasında darbe öncesi fiilen ülkeyi yöneten Aung San Suu Kyi de yer alıyordu.