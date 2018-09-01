Myanmar'da polis, Yangon kenti yakınlarında akıntıya kapılmış halde seyrederken karaya oturan ve mürettebatı bulunmayan "hayalet gemiyi" incelemeye başladı.

BBC'nin haberine göre, geçen hafta Yangon sahili yakınlarında balıkçılar tarafından tespit edilen "Sam Ratulangi PB 1600" isimli konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından yetkililer, gemiye binerek inceleme başlattı.

Yangon polisi, "Gemide mürettebat ya da malzeme yoktu." dedi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda polis, paslı büyük geminin "karaya oturduğunu ve Endonezya bayrağı taşıdığını" açıkladı.

Myanmar Times'ın haberine göre, Bağımsız Myanmar Denizciler Federasyonu Genel Sekreteri Aung Kyaw Linn, geminin hala çalışır vaziyette olduğunu söyledi.

Linn, geminin yakın zaman önce terk edildiğinin sanıldığını kaydederek, "Bunun bir sebebi olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Marine Traffic" internet sitesine göre, 2001 yılında yapılan söz konusu yük gemisinin uzunluğu 177 metreden daha fazla.

