Myanmar lideri Suu Çii'ye verilen ödül geri alındı

Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, Suu Çii'nin bir zamanlar savunuculuğunu yaptığı değerlere utanç verici biçimde ihanet ettiği gerekçesiyle 2009 yılında kendisine verilen Vicdan Elçiliği Ödülünün geri alındığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütünün Genel Sekreteri Kumi Naidoo, Suu Çii'ye gönderdiği mektupta ödülün kendisinden geri alındığı bilgisini verdi ve "Bugün artık ümidin, cesaretin ve insan haklarının ebedi savunuculuğunun bir sembolü olmadığınız için derin şaşkınlık içindeyiz." ifadesini kullandı.

Naidoo, Myanmar'da görev süresinin yarısına gelen ve ev hapsi biteli 8 yıl olan Suu Çii'nin, Myanmar'da insan haklarını, adaleti ve eşitliği temin etmek için ahlaki ve siyasi yetkisini kullanmaması karşısında duyulan hayal kırıklığına dikkati çekerek, geçmişte insan hakları savunuculuğu yapan liderin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara zulmüne ve ifade özgürlüğüne artan hoşgörüsüzlüğe açıkça kayıtsız kaldığını dile getirdi.

Nobel Barış Ödülünün de sahibi olan Suu Çii'ye Vicdan Elçiliği Ödülü 2009 yılında ev hapsindeyken verilmişti. Örgüt, ödülü geri aldığını 73 yaşındaki Suu Çii'nin ev hapsinin sona ermesinin 8. yıl dönümünde duyurmuş oldu.