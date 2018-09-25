"Myanmar ordusu, Arakanlı Müslümanlara aşırı şiddet uyguluyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD hükümeti tarafından yürütülen araştırma, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanları ayrım gözetmeksizin hedef aldığını ve koordineli bir "zulüm kampanyası" yürüttüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, son 2 yılda Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan binden fazla Arakanlı Müslüman mülteciyle yapılan görüşmelere dayanarak hazırladığı raporunda, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara "aşırı şiddet" uyguladığına dikkati çekti.

20 sayfalık rapora göre, araştırma çerçevesinde kendisiyle görüşme yapılan Arakanlılardan çoğu, tanık oldukları cinayet ve şiddet olaylarının yüzde 84'ünün faili olarak orduyu gösterdi.

Mülteciler, Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanları öldürmek, yaralamak ve evlerini yakmak için alev püskürtücüler veya yangın çıkaran silahlar kullandığını söyledi.

Arakanlı Müslümanlar, tanıklık ettiği şiddet olaylarını tecavüz, Kuran'ı Kerim'in yakılması, insanların başının ya da diğer uzuvlarının kesilmesi, bebeklerin ve çocukların dövülmesi ya da öldürülmesi, askerlerin doğum sırasında ya da doğumdan sonra kadınlara ve bebeklerine saldırması olarak sıraladı.