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Myanmar Ordusuna Uluslararası Ambargo Çağrısı

06.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

BM Komisyonu dünya ülkelerinden Myanmar ordusuna verilen mali ve diğer her türlü desteği derhal kesmesini istedi

Myanmar Ordusuna Uluslararası Ambargo Çağrısı

Birleşmiş Milletler Myanmar Uluslararası Bağımsız Gerçekleri Bulma Komisyonu (FFM), uluslararası topluma yaptığı çağrıda Myanmar ordusuna mali tecrit ve ambargo uygulanma çağrısını tekrarladı. BM komisyonu dünya ülkelerinden Myanmar ordusuna verilen mali ve diğer her türlü desteği derhal kesmesini istedi.

Birleşmiş Milletler Bağımsız Myanmar Gerçekleri Bulma Komisyonu, Myanmar ordusunun uluslararası ve yerel iş anlaşmalarından kazanılan finans desteğiyle ülkede çok ağır insan hakları işlediğini belirtti.

Raporda, elde edilen bu finansal kaynakların Arakanlı Müslümanlara yönelik her türlü baskı ve şiddet için de kullanıldığı öne sürüldü.

BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Myanmar’da işlenen suçların cezasız kalmaması için uluslararası topluma Myanmar ordusuna ambargo uygulama ve bu suçları işleyenlerin hukuka hesap vermeleri için gerekli adımları atmaları çağrısında bulundu.

BM Soruşturma Komisyonu’nun yayınladığı raporda, Myanmar’da işlenen ağır insan hakları ihlallerinin cezasız kalması halinde bu şiddetin daha da artabileceği kaydedildi.

Rapora göre, Tatmadaw olarak bilinen Myanmar ordusu, 2016'dan bu yana sivillere karşı , kapsamlı ve sistematik insan hakları ihlalleri gerçekleştirdi. Raporda ordunun elde ettiği finansal kaynak ve silahlarla, 700.000’den fazla etnik Arakanlıyı zorla Bangladeş’e sürdüğü belirtildi.

Mynmar ordusunun ülkede gerçekleştirdiği ağır insan hakları ihlalleri ve sistematik vahşeti çeşitli ülkelerdeki 14 yabancı firmadan alınan onlara savaş uçağı, zırhlı savaş araçları, savaş gemileri, füzeler ve füze fırlatıcılarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Mynmar ordusunun işlediği insanlık suçlarının, gerçekleştirdiği acımasız operasyonların, mutlaka uluslararası yaptırımımla engellenmesi gerektiği kaydedildi. BM bağımsız gözlemcileri tarafından hazırlanan raporda orduya finansal destek sağlayan şirketlerin adları da açıklandı. Bu şirketlerle Myanmar ordusunun silah ve finans ilişkileri detaylarıyla ortaya koyuldu.

BM Myanmar komisyonu, bir önceki raporunda da insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması gerektiğini kaydetmişti.

Son kapsamlı raporun ardından gözlemciler, uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski nedeniyle adı açıklanan söz konusu şirketlerin, Myanmar ordusuna yönelik desteklerini sonlandırabileceğini kaydediyorlar.

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