‘Myanmar Ordusu’ndan Arşiv Fotoğrafla Manipülasyon’ İddiası

Arakan’daki Müslüman sivil nüfusu ülkeden süren Myanmar ordusu sivillere karşı orantısız güç kullanmakla suçlanmış hatta BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar askeri liderlerinin soykırım suçundan yargılanması çağrısında bulunmuştu.
Myanmar ordusunun krizi kendi bakış açısıyla anlattığı kitabın Myanmar’da 1940’lardaki etnik ayaklanmanın anlatıldığı bölümünde bir fotoğraf yer alıyor. Fotoğrafın altındaki yazıda o karenin Bangladeşli illegal göçmenler (Müslüman azınlık) tarafından öldürülen Budistleri gösterdiği iddia ediliyor.
Reuters haber ajansı fotoğrafı inceledi ve fotoğrafın aslında binlerce Bangladeşlinin Pakistan askerleri tarafından öldürüldüğü Bangladeş’in 1971’deki bağımsızlık savaşı sırasında çekildiğini ortaya çıkardı.
Kitapta yer alan fotoğrafları Google Reverse Image Search ve TinEye gibi doğrulama araçlarını kullanarak inceleyen Reuters’a göre, kitapta kullanılan iki fotoğraf daha aslında Arakan’da değil, Bangladeş’te ve Tanzanya’da çekilmişti.
Üçüncü bir fotoğrafın da Müslüman azınlığı Bangladeş’ten Myanmar’a geçerken gösterdiği iddia edildi. Oysa fotoğraf aslında Myanmar’ı terk eden göçmenleri gösteriyordu.
Myanmar ordusu bir başka fotoğrafın da Arakan müslümanlarının Myanmar’a girerken gösterdiğini iddia etmişti. Oysa Reuters’a göre o fotoğraf Ruanda soykırımına ait Pulitzer ödüllü bir kareydi.
Myanmar hükümeti sözcüsünden ya da ordu sözcüsünden konuyla ilgili açıklama gelmedi. Myanmar Enformasyon Bakanlığı Daimi Sekreteri de kitabı okumadığını söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı.
Myanmar ordusunun, Arakan müslümanlarına yönelik kötü muameleyi reddettiği ve Müslüman azınlığı “Arkistan” adını taşıyan bir devlet kurmaya çalışmakla suçladığı 117 sayfalık kitap, “Myanmar Siyaseti ve Tatmadaw: Bölüm 1” adını taşıyor ve geçen yıl Ağustos ayında 700 bin Arakan müslümanının Bangladeş’e göç ettiği ve Birleşmiş Milletler’in etnik temizlik olarak nitelediği olayları kendi bakış açısından anlatıyor.
Tatmadaw Myanmar ordusunun resmi adı ve kitaptaki içeriğin çoğu da ordunun “Gerçek Haber” olarak adlandırdığı enformasyon biriminin kaynaklarına dayandırılıyor.
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