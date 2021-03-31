HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları

Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları

31.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da cuntanın, darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği’nin bulunduğu bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.Myanmar’da 1 Şubat’ta yönetime el koyan ordu, darbe karşıtı protestoculara yönelik kanlı müdahalelerini sürdürüyor.

1/

Myanmar’da cuntanın, darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği’nin bulunduğu bölgelere gerçekleştirdiği hava saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Myanmar’da 1 Şubat’ta yönetime el koyan ordu, darbe karşıtı protestoculara yönelik kanlı müdahalelerini sürdürüyor. Myanmar basını, cuntanın darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği’nin (KNU) yönetiminde olan bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Karen eyaletinde Cumartesi günü başlayan saldırıların bugün de sürdüğü, sivillerin de hedef alındığı aktarıldı. KNU tarafından yapılan açıklamada cuntanın hava saldırılarına tepki gösterilirken, "Reşit olmayan çocuklar da dahil olmak üzere köylüler hava saldırılarında öldürüldü. Birçoğu da yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Saldırıların ardından binlerce sicilin Tayland’a sığındığı vurgulandı.
Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği’ne (AAPP) göre, ülkede gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda 521 kişi hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Korona aşısı olacaklara kritik 'oruç' uyarısıKorona aşısı olacaklara kritik 'oruç' uyarısı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Hayatını kaybedecekti! Boğulan öğrenciyi öğretmeni son anda kurtardı

Hayatını kaybedecekti! Boğulan öğrenciyi son anda kurtardılar

Yargıtay'dan tartışma yaratacak 'kadına şiddet' kararı

Yargıtay'dan tartışma yaratacak 'kadına şiddet' kararı

Son Dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

2016'daki Adana Valiliği saldırısında flaş gelişme!

Bilim Kurulu üyesi Akın: Aşı günü belki oruç tutulmayabilir

Korona aşısı olacaklara kritik 'oruç' uyarısı

İŞKUR iş ilanları yayınlandı | Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Hangi belediyeler işçi arıyor? İşte memur alımı yapan belediyeler  

İşte memur alımı yapan belediyeler  

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.