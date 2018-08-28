Myanmar soykırım iddialarını reddetti

İnsan hakları örgütleri ise hükümet güdümünde faaliyet gösteren bu araştırma komisyonunun suçluları aklamaktan başka bir işlevinin olmayacağını ve Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı ihlallerin sorumlularının hesap vermeyeceğini savunuyor. Myanmar geçen yıl BM İnsan Hakları Konseyi'nin ülkedeki hak ihlallerini tespit etmek için yaptığı başvuruyu reddetmiş, BM gözlemcilerinin ülkeye girişine de engel olmuştu.

Alman haber ajansı dpa'ya cep telefonu mesajı ile açıklama yapan Myanmar Hükümet Sözcüsü Zaw Htay, kendi oluşturdukları bağımsız bir komisyonun Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı insan hakları ihlallerini araştırdığını söyledi.

Hükümet sözcüsü "bağımsız" bir komisyonun ihlalleri tespit edeceğini söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Bağımsız Uluslararası Myanmar Hakikat Misyonu'nun ülkedeki dini azınlık olan Rohingya Müslümanlarına karşı son bir yıldır devam eden askeri operasyonlarda ordunun "soykırım niyeti" taşıdığı bulgusuna ulaşan raporu sonrası Myanmar hükümeti karşı açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar hükümetini "uluslararası toplumla işbirliği halinde sorunun kalıcı çözümüne yönelik adımlar atmaya" ve Arakan vilayetinde zorla yerlerinden edilmiş Rohingya Müslümanlarının "güvenli, onurlu ve kalıcı şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak koşulları oluşturmaya" davet etti.

BM'nin Myanmar raporu üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Raporun içeriğinin Rohingya Müslümanlarının içinde bulunduğu durumun vahametini açıkça ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, Myanmar yönetimine çağrıda bulunuldu.

Zaw Htay açıklamasında ayrıca raporda ismi geçen ve haklarında "soykırım", "savaş suçu", "insanlığa karşı suç işleme" suçlamalarının yer aldığı 20 bireyin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yasaklanması ve toplam 12 milyon kişinin takip ettiği 52 sayfanın kapatılmasıyla ilgili olarak da sosyal medya platformunun yöneticileriyle görüştüklerini kaydetti. Sözcü, "Hükümet ile Facebook arasındaki bağlantı konusunda birçok yanlış anlaşılma bulunuyor" ifadesini kullandı ve içerik düzenleyicilerin ifade özgürlüğüne saygı duyması gerektiğini ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Myanmar'da bir soykırım ya da insanlığa karşı suçun gerçekleşip gerçekleşmediğine dair kararın "mevcut verilerin geniş kapsamlı bir değerlendirmesi ve ilgili hukuki analiz" yapıldıktan sonra verileceğini kaydetti.

BM raporunun açıklanmasından bir gün önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak Rohingya Müslümanlarının son bir yılda yaşadıklarını "etnik temizlik" olarak değerlendirmiş ve "sorumluların hesap vereceğini" kaydetmişti.

"Soykırım niyeti"

BM Bağımsız Uluslararası Myanmar Hakikat Misyonu, Pazartesi günü dünya kamuoyu ile paylaştığı raporunda Rohingya Müslümanlarına karşı yürütülen operasyonlarda Myanmar ordusunun "soykırım niyeti" taşıdığını ve Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile beş generalin "soykırım", "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" ile yargılanması gerektiğini kaydetmişti.

Raporda ayrıca Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ülkede nefret söyleminin yayılmasında rol oynadığı ve ordunun Arakan, Kaçin ve Şan vilayetlerinde insanlığa karşı ve savaş suçu işlemesine engel olamadığı ifadeleri yer almıştı. Nüfusunun çoğunluğu Budist olan Myanmar'da yaşayan Rohingya Müslümanları, devlet tarafından resmi bir azınlık olarak tanınmıyor.

DW,dpa,rtr/ÇÖ,DÇÜ

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