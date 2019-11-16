Myanmar, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisini reddetti

YANGON (AA) - Myanmar, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılması kararını reddetti.

Hükümet Sözcüsü Zaw Htay, yaptığı açıklamada, UCM'nin, Myanmar üzerinde yargı yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Myanmar'ın, mahkemeyi kuran Roma Statüsü'ne taraf olmadığı için UCM'nin kararlarına uyma zorunluluğunun bulunmadığını vurgulayan Htay, "UCM'nin kararı uluslararası hukuka uygun değil." dedi.

Htay, hükümetin ve Myanmar Ordusu'nun konuyla ilgili iki ayrı bağımsız soruşturma komisyonu kurduğunu hatırlatarak, "İnsan hakları ihlallerine rastlanırsa yasalara göre harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

- UCM'nin yargı yetkisi Bangladeş üzerinden

"Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanların güvenlik endişesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf ülke Bangladeş'e kaçmasına sebep olduğu" gerekçesiyle, mahkemenin Myanmar'da yargı yetkisi bulunuyor.

Myanmar Dışişleri Bakanlığı, 2018'de mahkemenin konuya ilişkin başlattığı ön incelemeyle, "ulusal egemenlik ve diğer devletlerin içişlerine müdahale etmeme" ilkesinin geçersiz kılınmaya çalışıldığını öne sürmüştü.